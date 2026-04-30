種子島・屋久島地方と奄美地方では、きょう30日昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。気象台は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するよう呼びかけています。

気象台によりますと、東シナ海にある前線を伴った低気圧が種子島・屋久島付近を通過する見込みです。この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、鹿児島県内全域で、大気の状態が非常に不安定となりそうです。

種子島・屋久島地方と奄美地方では、30日昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

30日これまでの1時間に十島村の宝島で35ミリ、屋久島町で30ミリの激しい雨が降りました。

種子島・屋久島地方で30日予想される1時間雨量は、多い所で50ミリ、あす1日6時までの24時間に予想される雨量は多い所で120ミリです。奄美地方で30日予想される1時間雨量は、多い所で40ミリ、あす1日6時までの24時間に予想される雨量は多い所で100ミリです。

雨雲が予想以上に発達した場合や激しい雨が同じ場所で降り続いた場合、大雨警報を発表する可能性があるとしています。気象台は土砂災害に警戒を呼びかけるとともに、低い土地の浸水、河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風に注意を呼びかけています。

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