多少の好き嫌いはあっても良いが偏食にならないよう工夫できる事とは？【70歳からおいしく栄養がとれる食事のくふう】

多少の好き嫌いはあっても良いが偏食にならないよう工夫できる事とは

偏食にならないよう工夫できる事

好き嫌いはあってもいいので「これなら食べられる」ものを見つけて

だれにでも好き嫌いはあるものです。たいていの場合は苦手な食品の栄養を補う何かが必ずあります。加齢とともに食の好みが変化することもありますが、多少の好き嫌いはあってよいのです。ただ、肉や魚全般が嫌い、野菜全般が嫌いといって、まったく食べないでいるのは、低栄養に直結します。肉や魚、野菜の中で、栄養があって、口に合うものをを探していくことが必要です。今は自分で手間暇かけて作らなくても、缶詰、レトルト食品、コンビニ食品なども種類が豊富になりました。いろいろな食べ物を試してみて、これだったら食べられるというものを見つけてみてください。

【出典】『70歳からおいしく栄養がとれる食事のくふう』

監修：特定非営利活動法人 京都栄養士ネット 日本文芸社刊

監修者プロフィール

訪問栄養食事指導で地域の皆様の健康と栄養をサポートする管理栄養士のグループ。メンバーは京都府栄養士会の会員。2018年9月に認定栄養ケアステーションの認定を受け、京都府全域で訪問栄養指導を中心とした活動を行っている。2021年10月より機能強化型栄養ケアステーションに移行認定。在宅で療養されている方を訪問して、その方にあった食事の作り方やどの程度栄養量が摂れているか何を補えばよいかなどを、その方の嗜好や生活環境を大事にしながら、一人ひとりその人にあった形で提案し、実践してもらえる支援を目指し、多職種と連携し活動している。