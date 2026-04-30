【体験者の声】「おばあちゃんはスーパーマン」のはずが軽度認知機能障害の診断。本山式筋トレに挑戦３カ月したところ？【認知機能改善30秒スクワット】

疲れ知らずのスーパーおばあちゃんMCIと診断されて本山式筋トレに挑戦わずか３カ月で認知検査クリア

疲れ知らずのスーパーおばあちゃんMCIと診断されて本山式筋トレに挑戦わずか３カ月で認知検査クリア

【体験者の声】「私たちMCＩ＆認知症初期から回復しました！」女性80代 元公務員

当時84歳でしたが、暑い中、朝から夕方まで庭の草むしりをやっても疲れを知らず、孫たちから「おばあちゃんはスーパーマンだね」と言われることが自慢だった私。あるとき私の行動に不安を感じた娘に連れられ、病院を受診しました。診断結果は軽度認知障害（ MCI）で、本当に驚きました。そして、その医師に本山先生を紹介していただき、本山式感覚神経トレーニングを受けることになったのです。

トレーニング前に、『10秒もも上げチェック』で感覚神経をチェックしました。脚を上げたときに「太ももに痛みは感じたか」と聞かれましたが、私はまったく何も感じませんでした。『疲れを感じない体力自慢の人、異常な暑さや寒さが平気な人、どんなに動いても筋肉痛がない人』は感覚神経がにぶい可能性が高いそう。まさに私のことでした。そのような人たちは体を動かしても、その刺激が脳まで届かず認知機能が衰えやすいので、体を動かしたときには“疲れを自覚する”ことが大切だというのです。

それからというもの、私は教わった筋トレを続けながら、坂や階段を上るときには太ももに意識を集中させるくせをつけました。なかなか痛みを感じることができませんでしたが、３カ月たった頃、筋肉の痛みや疲れを感じるようになったのです。

半年後、改めて認知機能検査を受けたところ、心理カウンセラーの先生に「大変素晴らしい点数です」とほめられ、毎年受けている体力測定では前回よりも筋肉量、骨密度がアップし、周りの人からもほめてもらいました。半年間でこんなに変わるのだと自分でも本当に驚いています。

【出典】『認知機能改善30秒スクワット』著：本山輝幸