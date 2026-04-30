通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.60 6.72 6.17 6.76
1MO 7.56 5.98 5.99 6.62
3MO 8.12 6.02 6.65 6.80
6MO 8.61 6.16 7.24 7.12
9MO 8.77 6.34 7.58 7.37
1YR 8.92 6.58 7.87 7.57
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.33 9.48 7.30
1MO 6.64 8.77 6.74
3MO 7.46 9.09 6.96
6MO 8.13 9.32 7.19
9MO 8.47 9.49 7.38
1YR 8.71 9.66 7.53
東京時間10:03現在 参考値
短期ボラは落ち着いた動き、ドル円１週間物は７%台
1WK 7.60 6.72 6.17 6.76
1MO 7.56 5.98 5.99 6.62
3MO 8.12 6.02 6.65 6.80
6MO 8.61 6.16 7.24 7.12
9MO 8.77 6.34 7.58 7.37
1YR 8.92 6.58 7.87 7.57
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.33 9.48 7.30
1MO 6.64 8.77 6.74
3MO 7.46 9.09 6.96
6MO 8.13 9.32 7.19
9MO 8.47 9.49 7.38
1YR 8.71 9.66 7.53
東京時間10:03現在 参考値
短期ボラは落ち着いた動き、ドル円１週間物は７%台