　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.60　6.72　6.17　6.76
1MO　7.56　5.98　5.99　6.62
3MO　8.12　6.02　6.65　6.80
6MO　8.61　6.16　7.24　7.12
9MO　8.77　6.34　7.58　7.37
1YR　8.92　6.58　7.87　7.57

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.33　9.48　7.30
1MO　6.64　8.77　6.74
3MO　7.46　9.09　6.96
6MO　8.13　9.32　7.19
9MO　8.47　9.49　7.38
1YR　8.71　9.66　7.53
東京時間10:03現在　参考値

短期ボラは落ち着いた動き、ドル円１週間物は７%台