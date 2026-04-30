「東京ドイツ村」、夏の恒例『バッサースライダー』営業終了へ 「老朽化に伴い」スタッフが謝罪
千葉県袖ケ浦市にあるテーマパーク「東京ドイツ村」が30日、公式インスタグラムを更新。毎年夏に開催していた「バッサースライダー」について、営業を終了すると発表した。
【写真】東京ドイツ村「バッサースライダー」終了を伝えるスタッフ
スタッフが頭を下げてお詫びする写真を添えて「東京ドイツ村からのお知らせ」と題し、「毎年夏に開催しておりました『バッサースライダー』ですが、老朽化に伴い、営業を終了させていただくこととなりました」と報告。「これまでご利用いただいた皆様、誠にありがとうございました。また、楽しみにしてくださっていたお客様には心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
なお、「例年『四季の丘』にて栽培しておりましたユリにつきましては、本年度は観覧車横「カントリーガーデン」にて、規模を縮小しての展示となります」と説明。続けて「これからも皆様に愛され続けるテーマパークを目指し、より一層魅力ある施設づくりに努めてまいります。今後とも東京ドイツ村をよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。
【写真】東京ドイツ村「バッサースライダー」終了を伝えるスタッフ
スタッフが頭を下げてお詫びする写真を添えて「東京ドイツ村からのお知らせ」と題し、「毎年夏に開催しておりました『バッサースライダー』ですが、老朽化に伴い、営業を終了させていただくこととなりました」と報告。「これまでご利用いただいた皆様、誠にありがとうございました。また、楽しみにしてくださっていたお客様には心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
なお、「例年『四季の丘』にて栽培しておりましたユリにつきましては、本年度は観覧車横「カントリーガーデン」にて、規模を縮小しての展示となります」と説明。続けて「これからも皆様に愛され続けるテーマパークを目指し、より一層魅力ある施設づくりに努めてまいります。今後とも東京ドイツ村をよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。