【ワシントン＝栗山紘尚】米連邦最高裁は２９日、選挙区割りを決定する際に、人種を考慮することを制限する判決を言い渡した。

米国ではかねて、マイノリティー（人種的少数派）の投票権を保護するために区割りに一定の配慮をしてきたが、今後の選挙で見直しが進む可能性がある。

米メディアが一斉に報じた。黒人などのマイノリティーは、野党・民主党を支持する傾向にあり、与党・共和党は今後、区割りの見直しを進めるとみられる。ただ、１１月の中間選挙までに連邦下院選の区割り変更が行われるかは不透明だ。

判決や報道によると、訴訟は黒人が人口の約３分の１を占める南部ルイジアナ州の区割り変更を巡って提起され、１９６５年に制定された人種の投票差別をなくす「投票権法」の解釈などについて争われた。

判決は、９人の判事のうち保守派６人が賛成し、リベラル派３人が反対した。多数意見は、黒人が多数派となる選挙区を作ることは違憲だと指摘した。根深い人種差別が存在していた時代と比較し、「大きな社会変化」が起こったことに言及した。

２０２０年の国勢調査に基づくルイジアナ州の区割りは、黒人が多数派となる選挙区が６選挙区のうち１選挙区にとどまっていた。その後の司法判断を経て、同州は黒人が多数派となる選挙区を二つに増やした。

この措置を受けて、「非黒人」の有権者が新たな区割りを「人種差別」だと訴える事態に発展していた。