『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが4月30日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。



【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】 瓶のふた「蓋が千切れてしまった場合は、スプーンの反対側を入れて、テコの原理を使うと簡単に取れます」 【マシンガンズ滝沢】



滝沢さんは瓶についたプラスチックのふたの画像を添えて「取り出そうとして、蓋が千切れてしまった場合は、スプーンの反対側を入れて、テコの原理を使うと簡単に取れます。」と投稿。





実際にスプーンの柄の先端をふたの隙間に差し込み、グイッと押し上げる画像を添えて、ふたが簡単に外れる方法を紹介しました。





そして「回収をしていると蓋の千切れたびんをよく見かけるので、良かったら試してみてください！」と呼びかけました。





滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。





※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。







【担当：芸能情報ステーション】