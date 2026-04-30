6人組ガールズグループNMIXX（エンミックス）が、新アルバムの収録曲「Crescendo」のミュージックビデオ（MV）を公開した。5月11日にミニアルバム「Heavy Serenade」をリリースする。

所属企業JYPエンターテインメントは27日、YouTube公式チャンネルに、同曲のMVティザー絵像を公開し、翌28日にMV全編を公開して新アルバムのリリースに向け、ムードを高めた。

韓国メディアのマイデーリーは30日「ポスト・アポカリプス（戦争、疫病、自然災害、機械の反乱などで文明が崩壊した後の世界を描くフィクションのジャンル）の世界に到達したメンバーが静寂に命を吹き込む過程を、神秘的で感覚的な映像美で捉えている。低層、中層、高層に分かれた世界の中で、NMIXXの息遣いが生み出す躍動感を視覚的に表現したシーンが、深い印象を与える」と説明した。

また「相手に向かって膨らみあふれ出す心を、音楽用語『Crescendo（徐々に強くなる）』に例えて表現したロマンチックな歌詞と、後半に高まるほどに活力を取り戻す自然の姿が融合し、没入感を高めている」と続けた。

同曲は、メンバーのLILY（リリー、23）が作詞に参加した。7カ月ぶりに発表する新ミニアルバムは6曲が収録される。