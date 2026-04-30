“崖っぷち”ピストンズがマジックから2勝目…ケイド・カニングハムが球団記録更新45得点の大暴れ

4月30日（現地時間29日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズがホームのリトル・シーザーズ・アリーナでオーランド・マジックとの第5戦に臨んだ。

1勝3敗と崖っぷちのピストンズはジェイレン・デューレン、トバイアス・ハリスの連続得点で始まると、ケイド・カニングハム、アサー・トンプソン、ダンカン・ロビンソンも加点。アイザイア・スチュワート、キャリス・ルバート、デイニス・ジェンキンズといったベンチメンバーも得点を重ね、38－26と12点のリードを奪った。

第2クォーターは開始3分15秒からジェンキンズのフリースロー2本、ジャボンテ・グリーンの3ポイントシュートで48－31と試合最大17点差。その後もリードを保ったまま試合を進めたものの、残り1分21秒を最後に得点が止まると、0－7のランを許し、66－60でハーフタイムに突入した。

開始1分44秒からの2連続3ポイントで2点差まで詰め寄られた第3クォーターだったが、ハリス、ロビンソンの連続得点で立て直すことに成功。相手を19得点に抑え込むと、ハリスとカニングハムを中心に再び2ケタ点差をつけた。

第4クォーターはパオロ・バンケロを中心としたマジックの反撃に遭いながら、試合終了残り32秒にカニングハムのジャンプショットで114－109と5点差。直後のプレーでグリーンが相手のオフェンスファウルを誘発すると、ハリスがフリースロー2本を決め、最終スコア116－109で勝利を収めた。

望みをつないだピストンズは、カニングハムがプレーオフにおける球団記録を更新する45得点の大暴れ。ハリスが23得点8リバウンド2スティール、デューレンが12得点9リバウンド2ブロック、ロビンソンが12得点、トンプソンが6得点ながら15リバウンド6アシスト2スティール5ブロックを記録した。

なお、両チームによる第6戦は5月2日（同1日）、マジック本拠地のキア・センターで行われる。

■試合結果



デトロイト・ピストンズ 116－109 オーランド・マジック



DET｜38｜28｜23｜27｜＝116



ORL｜26｜34｜19｜30｜＝109