電通総研<4812.T>が続伸している。２８日の取引終了後に発表した第１四半期（１～３月）連結決算が、売上高４３８億２０００万円（前年同期比８．９％増）、営業利益６５億８８００万円（同１４．０％増）、純利益４６億４８００万円（同１３．１％増）と２ケタ増益で着地したことが好感されている。



受託システム開発がメガバンクや政府系金融機関、信託銀行向けに拡大した金融ソリューションや、統合人事ソリューション「ＰＯＳＩＴＩＶＥ」の導入が電力業及び商社向けに拡大したビジネスソリューション、受託システム開発が電通グループ及び運輸業向けに拡大したコミュニケーションＩＴの各セグメントが牽引した。また、受託システム開発とソフトウェア製品を中心とした売上総利益率の向上も利益を押し上げた。



なお、２６年１２月期通期業績予想は、売上高１８２０億円（前期比１０．４％増）、営業利益２５５億円（同１１．４％増）、純利益１８０億円（同１０．０％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS