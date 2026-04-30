開催：2026.4.30

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 4 - 5 [カージナルス]

MLBの試合が30日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとカージナルスが対戦した。

パイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラー、対するカージナルスの先発投手はニール・パランテで試合は開始した。

3回表、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 PIT 0-1 STL

5回表、3番 アレク・バールソン 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 PIT 0-3 STL

5回裏、7番 スペンサー・ホルウィッツ 2球目を打ってセンターへのホームランでパイレーツ得点 PIT 1-3 STL

7回表、2番 イバン・へレラ 3球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでカージナルス得点 PIT 1-4 STL、4番 ジョーダン・ウォーカー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 PIT 1-5 STL

7回裏、2番 ニック・ヨーク 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 3-5 STL

8回裏、1番 オニール・クルーズ 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 PIT 4-5 STL

試合は4対5でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのニール・パランテで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はパイレーツのバッバ・チャンドラーで、ここまで1勝3敗0S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、3勝1敗8Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-30 10:52:17 更新