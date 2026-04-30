aespa・NINGNING、幼い頃から憧れてきたGUCCIの新グローバルブランドアンバサダーに就任

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aespaのNINGNINGが、GUCCIの新グローバル・ブランドアンバサダーに起用された。

■「幼い頃からグッチに憧れてきたので、メゾンのデザインを新たな世代や感性へ届ける一翼を担えることが、夢のようです」（NINGNING）

圧倒的なステージプレゼンス、卓越したボーカル力、そして独自のアーティスティックな感性で高い評価を受けるNINGNINGは、新世代を代表する存在として注目を集めており、aespaのメンバーとして発揮される彼女のクリエイティビティと国際的な影響力は、世界中のファンとの強い結びつきを築いてきた。

グローバル・ブランドアンバサダーとして、NINGNINGは今後様々なグッチのイベントやプロジェクトに参加し、メゾンと世界中のオーディエンスとの繋がりをさらに深めていく。

(C)Gucci

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