30日11時現在の日経平均株価は前営業日比618.76円（-1.03％）安の5万9298.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は234、値下がりは1309、変わらずは25と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は257.05円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、フジクラ <5803>が58.53円、東エレク <8035>が44.25円、豊田通商 <8015>が39.42円、コナミＧ <9766>が24.64円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を108.11円押し上げている。次いでイビデン <4062>が55.65円、キオクシア <285A>が37.78円、信越化 <4063>が22.29円、味の素 <2802>が15.82円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は金属製品、食料、海運の3業種にとどまっている。値下がり1位は陸運で、以下、建設、銀行、非鉄金属、電気・ガス、その他金融と並ぶ。



※11時0分9秒時点



株探ニュース