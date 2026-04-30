“クマ”目撃情報で1000人規模イベント中止も“見間違い”？現場に黒い服着て野草採取する男性　秋田では防波堤近くに“クマ出没”

ゴールデンウィーク初日の29日、秋田市の海沿いにある防波堤付近に体長約1mのクマが現れた。秋田県では4月だけでクマの目撃が300件を超えている。一方、福島市では“クマの目撃情報”が寄せられ、1000人以上が参加予定だったウォーキングイベントが中止になったが、目撃者がクマと人を見間違えた可能性もあるという。

釣りイベント近くの防波堤付近にクマが出没

29日午前10時頃、秋田市で体長約1mとみられる真っ黒いクマが撮影された。

別の映像では餌を探しているのか、地面のにおいを嗅ぎながら歩いていた。

取材班：

今朝、秋田市内の防波堤近くでクマが目撃されたということです。

ゴールデンウィークに入った29日午前10時過ぎ、秋田市の海沿いにある防波堤付近にクマが出没。その時近くでは釣りのイベントが行われていて、大勢の釣り客が来ていたとみられている。

クマを目撃した人に話を聞いた。

クマの目撃者：

草むらの上の方に行って、そのあと戻ってきて海の方へ行った。最初はびっくりしたけど、今はもう慣れている。

今回のクマは餌を求めて海に来たのだろうか。現場の周辺では27日から目撃情報が相次いでいた。

秋田県では連日多くのクマが出没していて、28日午後5時過ぎには、潟上市の国道を走行中の車の前を猛ダッシュでクマが横切り、車と衝突する寸前だった。

4月だけでもクマの目撃が300件を超えた秋田県。いつどこに出没してもおかしくない。

キャンプ場は警戒強化

29日からゴールデンウィーク本番。観光地のキャンプ場では警戒が高まっていた。

北欧の杜公園オートキャンプ場・石川博一さん：

動物を威嚇する音声がランダムに24時間流れています。

北秋田市にある「北欧の杜公園オートキャンプ場」は、クマ対策を強化している。

ゴミ置き場も金網でしっかりガード。さらに、チェックインの窓口では、チラシを用意し利用者に注意を促していた。

北欧の杜公園オートキャンプ場・石川博一さん：

ゴミの分別方法・保存方法と、万が一クマに出会ってしまった場合の対処法などを説明します。

利用客も警戒する中でキャンプを楽しんでいた。

利用客：

爆竹を常に準備して、クマが出たら鳴らせるようにしている。

福島ではウォーキングイベント中止に

一方、福島市でも28日河川敷でクマが目撃された。

その影響で、1000人以上が参加する予定だった29日開催のウォーキングイベントが急きょ中止になった。

その後、目撃された現場で警察などが捜索を行ったが、クマの行方はつかめなかった。

市や警察によると、クマが目撃された28日午後3時半頃、現場では黒い服を着た男性が野草を採取していたことが判明。目撃者がクマと人を見間違えた可能性もあるとみられている。

（「イット！」4月29日放送より）