“老後2000万円問題”がインフレで4000万になるって本当？誤解されがちなポイントと自分に必要な老後資金を知る方法

“老後資金2000万円”とよく言われるが、物価が上がり続ける中、いったいいくら老後資金を準備すればいいのだろうか…？ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんが解説する。



文＝高山一恵

ここのところ、食品や日用品だけではなく、ありとあらゆるサービスの価格が値上がりしています。少し前に老後2000万円問題が話題になりましたが、最近のインフレ傾向で老後2000万円問題ではなく、4000万円問題になるのではないかとも言われています。

実際のところ、どうなのでしょうか？今回は老後2000万円問題を振り返った上で、自分にとって本当に必要な老後資金はいくらなのかその考え方を解説します。

老後2000万円問題の出どころ

まずは、そもそも老後2000万円問題とは一体何だったのかについて振り返りましょう。

「老後2000万円不足問題」は、金融庁の報告書から広がった老後資金に関する話題です。ことの発端は2019年6月に金融庁の市場ワーキング・グループが公表した「高齢社会における資産形成・管理」という報告書にあります。

この報告書には、「夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦無職世帯では、収入と支出の差が約5万5000円の赤字なので、老後の人生が20〜30年だとすれば、不足額の総額は単純計算で1300万〜2000万円になる」という内容が書かれていました。これが大きく取り上げられ、老後2000万円不足問題に発展していきました。

「老後2000万円不足問題」の根拠として挙げられているデータは、総務省の「家計調査報告」の2017年のデータです。

2017年時点の高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）・高齢単身無職世帯（60歳以上の単身無職世帯）の家計の収入と支出は【図1・2】のとおりです。

高齢夫婦無職世帯の場合、毎月約26万4000円の支出に対して、収入は約20万9000円ですから、毎月約5万5000円が不足（赤字）になっています。この赤字が20年分ならば5万5000円×12カ月×20年＝1320万円、30年分ならば5万5000円×12カ月×30年＝1980万円になる、というのが老後2000万円不足問題の根拠でした。

「誤解」されがちなポイント

報告書では、それを踏まえて「生涯にわたる計画的な長期の資産形成・管理が重要」という話がまとめられていたのですが、「公的年金に頼った生活は成り立たない」「老後に2000万円不足する」という点がひとり歩きして、SNSなどでは炎上しました。

では、老後資金は本当に2000万円必要なのでしょうか？

上記の計算は、あくまで収入と支出の「平均値」から計算した結果、毎月約5万5000円が赤字になったということを示しているにすぎません。つまり、5万5000円が必ず不足するという意味ではない点に注意が必要です。取り崩せる資産が少ない場合は、現役時代よりも生活水準を抑えるやりくりをして暮らしている世帯も多いでしょう。その点が含まれていないので、「2000万円足りない」を額面通りに受け取ってはいけません。

“不足金額”は減っている！？

また、毎年家計調査は実施されていますが、毎回収支の差額は変わっています。

2025年の家計調査報告のデータは、夫婦高齢者無職世帯（65歳以上の夫婦のみ）の“不足額”は毎月約4万2000円、高齢単身無職世帯（65歳以上）の“不足額”は毎月約3万円に減っています。

同様に30年で計算すると、夫婦世帯の“不足額”は1512万円、単身世帯の不足額は1080万円ですから、2017年時点よりも減っています。

最近はあれもこれも物価が上がり、「インフレによって老後資金は4000万円必要になる？」とも言われることがあります。確かに、物価が上がれば支出も増えますが、インフレによって、公的年金額も増えていくので、支出だけインフレ率で増やして不安を煽るのは意味がありません。

ただし、物価が上がった分だけそのまま年金が増えるわけではないので、インフレに対する対策は必要になります。

必要な老後資金の確認方法

今回ご紹介した家計調査報告のデータは、あくまでも平均の金額です。人によっては、2000万円もいらないかもしれないし、4000万円でも足りないケースもあるでしょう。

では、自分が本当に必要な老後資金はどれくらいなのでしょうか？

次の計算式を用いて、本当に必要な老後資金を計算してみましょう。

【用意しておきたい老後資金計算式】

「老後の年間不足額（年間支出−年間収入）」×「老後の年数」＋「医療費・介護費（1人あたり500万円）」

個人差はありますが、老後の生活費は現在の生活費の7割程度として計算するのがベターです。毎年発表される家計調査において、70歳以上の生活費が50代の生活費の7割となっているのが根拠です。

老後の年金額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を見ればわかります。厚生労働省が提供している「公的年金シミュレーター」も便利です。

将来受けとる年金の金額がわかったら、老後の年間支出から年間収入を引くことで、老後の年間不足額がわかります。これに老後の年数を乗じると、生活費として最低限必要な老後資金の金額がわかります。

さらに、もしもに備える医療費・介護費として1人あたり500万円を加えます。

厚生労働省「医療保険に関する基礎資料（令和4年度）によれば、65歳から90歳未満までの25年間の自己負担額を合計すると、1人あたり約200万円となっています。

生命保険文化センターが3年に1度実施している「生命保険に関する全国実態調査」（2024年度）によると、介護費用の平均は、介護をするために必要な器具の購入や住宅のリフォームなどの一時的な費用が47万円、月々の介護にかかる費用の平均月額が9.0万円、平均的な介護期間は4年7カ月です。これらを単純に合計すると542万円となります。

なお、医療費が高額になった場合は「高額療養費制度」、介護費が高額になった場合は「高額介護（予防）サービス費」、加えて「高額医療・高額介護合算制度」を利用することで抑えることができます。

以上から、もしもに備える医療費・介護費として「1人あたり500万円程度」を、一つの目安として考えることができます。

インフレ対策と並行することが大切

上記の式に当てはめて計算すると、自分にとって必要な老後資金の金額がある程度把握できると思いますが、これからの時代、インフレ対策をしながら準備をするという点も欠かせません。

というのも、今日本では、円安により輸入コストが増えていること、国際的な原材料、エネルギー価格の高騰、人手不足に伴う人件費上昇の3要素が重なってインフレになっていますが、この傾向は今後も続く可能性があると指摘されています。

インフレ対策に有効なのが「資産運用」ですが、資産運用を行う際に意識したいのが「運用している商品が物価の上昇率と合っているのか」を考えることです。

たとえば運用している商品が年利1％で、物価の上昇率が2％なら、その運用商品は目減りしていることになります。ですから、物価上昇以上の利回りがある商品で運用する必要があります。

また、資産運用をする際にはNISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用すると、効率よくお金を増やすことができるでしょう。

老後不安になる大きな要因は、自分が本当に必要としている資金がわからないことにあります。まずは、さまざまな情報に流されずに、今回ご紹介した「用意しておきたい老後資金の計算式」を活用して自分自身が本当に必要な老後資金を算出してみましょう。

その上で、今からできる対策をしっかり立てて実行すれば、不安が和らぎ安心して老後を迎えることができるでしょう。

高山一恵（たかやま・かずえ）

（株）Money＆You取締役／ファイナンシャルプランナー