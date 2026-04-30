猫の毛が服に付きづらくなる洗濯のコツ7選

猫の毛は、一度服に絡むと洗っただけではなかなか落ちにくいものです。だからこそ、洗濯そのものだけでなく、その前後のひと手間が仕上がりを大きく左右します。

まずは、取り入れやすい基本のコツを7つ見ていきましょう。

1.洗濯前にコロコロやブラシで“先に取る”

服を洗濯機に入れる前に、表面についた毛をコロコロや衣類用ブラシで落としておくと、仕上がりがかなり変わります。

とくにニットやフリースのように毛が絡みやすい素材は、先に取っておくひと手間がとても効果的です。時間がない日でも、コロコロを軽くかけるだけで違いを感じやすいでしょう。

2.乾いた状態で10分ほど乾燥機や送風にかける

洗う前に、乾いたまま乾燥機の送風モードや低温設定で短時間回すと、服についた毛が浮きやすくなります。乾燥機がある家庭では、比較的効果を感じやすい方法のひとつです。

ただし、熱に弱い素材もあるため、低温・短時間を意識して無理なく使うことが大切です。

3.毛が付きやすい服は洗濯ネットで分ける

猫の毛が付きやすい服をほかの洗濯物と一緒に洗うと、毛がさらに移りやすくなることがあります。

そのため、毛が目立ちやすい衣類は洗濯ネットに入れたり、衣類の種類ごとに分けたりするほうが安心です。猫用ベッドや毛布などは、普段着と分けて洗うほうがトラブルを減らしやすいでしょう。

4.柔軟剤は静電気対策として使う

静電気が起きると、猫の毛は服に張り付きやすくなるため、柔軟剤を使って静電気を抑えるのは有効な方法です。

ただし、香りが強すぎるものは猫にも人にも負担になることがあるため、できれば無香料や微香タイプを選ぶほうが使いやすいのではないでしょうか。

5.洗濯槽やフィルターをこまめに掃除する

糸くずフィルターや洗濯槽に毛がたまっていると、洗濯中にその毛が再び衣類へ付着しやすくなります。

糸くずフィルターはできれば毎回、洗濯槽も定期的に掃除しておくと、全体の仕上がりが安定するでしょう。服だけでなく、洗濯機そのものの毛管理も意外と重要なポイントです。

6.便利アイテムを上手に使う

洗濯中に毛を絡め取るランドリーボールや毛取りネット、乾燥機用の毛取りシートなどは、日々の負担を減らす助けになります。

ただし、これらのアイテムだけで完璧に取れるわけではないため、過信しすぎないことも大切です。洗濯前のコロコロやブラッシングと組み合わせると、より効果を感じやすくなるでしょう。

7.洗濯の動線を整えて毛の拡散を減らす

せっかく洗っても、毛が舞いやすい場所で服を畳んだり置いたりすると、またすぐに付いてしまいます。

洗濯物を置く場所、干す場所、畳む場所をできるだけ固定し、周辺の掃除や空気清浄機も組み合わせると、毛の再付着を減らしやすくなります。部屋全体の環境を少し整えるだけでも、洗濯まわりのストレスはかなり変わるものです。

活用できるアイテム例

猫の毛対策は、道具をうまく使うとずいぶん楽になります。特別なものをそろえなくても、取り入れやすいアイテムをいくつか押さえておくと便利です。

粘着クリーナー（コロコロ） 衣類用ブラシ 洗濯ネット 毛取りボール、毛取りネット 静電気対策用の柔軟剤（無香料や微香タイプがおすすめ）

どれかひとつで解決するというより、いくつかを組み合わせることで効果が出やすくなります。自分の生活スタイルに合うものから試してみるのが続けやすいでしょう。

抜け毛の予防策

洗濯の工夫も大切ですが、そもそも服に付く毛の量を減らすことも重要です。その意味では、毎日のブラッシングがいちばん基本的で効果の高い対策といえるかもしれません。

とくに換毛期は抜け毛が一気に増えやすいため、ブラッシングの回数を少し増やすだけでも違いが出やすくなります。また、毛がたまりやすい寝床やソファにはカバーをかけておくと、洗濯や掃除がかなり楽になります。

室内の湿度が低いと静電気で毛が舞いやすくなるので、乾燥する季節は加湿を意識するのも効果的です。

まとめ

猫の毛を洗濯で減らすコツは、「洗う前に落とす」「衣類を分ける」「静電気を抑える」という3つの視点で考えると分かりやすくなります。便利アイテムを使う場合も、前処理とセットにすることで、より効果を感じやすくなるでしょう。

さらに、ブラッシングや室内環境の見直しまで含めて考えると、服への毛の付着はかなり減らしやすくなります。全部を一度に完璧にやろうとせず、続けやすい方法から少しずつ取り入れていくのがいちばん現実的です。