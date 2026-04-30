HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、中間審査を目前に控えた最後のリハーサルが行われ、指導者と練習生たちの間に流れる熱い絆に感動の声が上がった。

【映像】涙を堪えながら…ジャスティン・ビーバーのダンサーを務めたコーチのメッセージ

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

中間審査の前日、4人でのレッスン最後のパフォーマンスを見守ったダンスコーチのマーサは、フィードバックで「言いたいことは……もう100個くらいある」と厳しさを覗かせつつも、「今までの人生の中で一番自分を追い込んだと思うのね、みんなが。心も体も。その自分を信じてあげてほしい。明日は」と激励。さらに「私も向き合ったから。この2週間くらい本当に、君たちの夢しか見なかった。寝ても起きてもあなたたちしか私の頭にはなかったから」と、声を詰まらせた。

この真剣な愛に、AOIは顔を赤くして赤ちゃんのように大号泣。マーサは「選ばれなかった人の人生がこれで決まるってことは絶対ないから。昨日言ったよね？門出だって。4人の人生が明日からまた変わる」「明日終わってしっかりできたと思ったらそれが一番正解」「誇りに思います。出会えて良かったです」と素晴らしい教えを伝え、最後は全員でハグを交わした。スタジオで見守ったヒコロヒーや指原莉乃も「良い先生だな……」「こんな真剣になってくれると…」と感銘を受けていた。

このメッセージに「泣ける」「マーサ先生素敵」「激アツ「マーサ先生の名言集の本が欲しい」「良い先生」「最高の先生」「涙が止まらない」「本当にいい人」などの声が多く上がっていた。