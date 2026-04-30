初代以来の「3連グリル」も付いてる！

日産は2026年4月24日、中国で開幕した「北京モーターショー2026」において大型SUV「テラノPHEVコンセプト」を世界初公開しました。

【動画で見る】これが新生「日産テラノ」です

日産テラノは1986（昭和61）年に初代モデルがデビューした、今でいうSUVタイプの4WD車です。この初代テラノは、日産北米デザインスタジオ「NDI」がデザインを担当。当時はまだ珍しかった都会派のスタイリングの4WD車として、日本でも人気を博しました。

その後、テラノは1995（平成7）年に2代目へとフルモデルチェンジしましたが、日本国内では2002（平成14）年に販売が終了となりました。一方、テラノは海外でも「パスファインダー」の車名で販売され、2013年にはアライアンスを結んでいる、フランスのルノー・グループ内のモデルを基にした3代目へ移行。しかし、こちらも2022年に生産・販売が終了しています。

今回発表されたテラノPHEVコンセプトは、その名の通りプラグインハイブリッドのパワートレインを搭載するとのこと。フロントマスクには、初代モデル以来のアイコンである横3連のスリット型グリルも設けられています。

新しいテラノのコンセプトモデルは、SNSでも大きな反響を呼んでいます。X上では「テラノ!! 久しぶりに聞いたなぁ」「マジでカッコ良い」「イマドキのツリ目、キャラクターラインベタベタじゃないボディワークが好きだな」「こういうのでいいんだよこういうので」「グローバルでの新型攻勢が見えてきた。本当に日産良い感じだ」などの投稿が見られました。

なお、日産のイヴァン・エスピノーサCEOは、テラノPHEVコンセプトの市販モデルを今後1年以内に発表すると表明しています。生産は主に中国国内で行われる見通しで、海外市場への輸出も計画しているとのことです。また、同日には本モデルのほか、中国市場へ投入予定の「アーバンSUV PHEVコンセプト」も初公開しています。