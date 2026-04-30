引退競走馬が馬術競技に出場する「サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア」が滋賀県大津市のラクエドラゴンホースパークで２日間にわたって行われ、最終日の４月３０日、２０１７年のジャパンＣの覇者のシュヴァルグラン（セン１４歳、父ハーツクライ）がサンデーサラブレッドクラブカップ・１勝クラスジャンプに出場した。

２１頭の出場で大トリの出場。雨が降るなかで多くの観客が集まり、注目を集めたデビュー戦は３回の落下があったが、無事に最終飛越をクリアした。５６秒４２のタイムで結果は１６位。見守ったノーザンファームの吉田勝己代表は「すごい人気でしたね。いい流用で、こうやって注目を集めるのは、馬術をやっている方にも張り合いが出てくるし、素晴らしいことなのではないでしょうか。来年はもっと上の順位になってほしいです」と期待した。

昨シーズンを最後に種牡馬を引退。産駒にはオープン馬のメリオーレム、昨年のキーンランドＣ３着のカルプスペルシュがいる。現在は北海道苫小牧市のノーザンホースパークで繋養（けいよう）されており、今回が馬術の実戦デビューだった。