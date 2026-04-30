【METAL BUILD ケンプファー 【METAL BUILD EXPO 特別再販】】 5月8日16時よりCTM会員優先販売 12月 発送予定 価格：44,000円

BANDAI SPIRITSは、完成品トイ「METAL BUILD ケンプファー 【METAL BUILD EXPO 特別再販】」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月8日16時よりCTM会員優先販売を開始する。発送は12月を予定し、価格は44,000円。

本商品はOVA「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」に登場したMS「ケンプファー」をMETAL BUILDシリーズで立体化したもので、イベント「METAL BUILD EXPO」開催を記念した特別再販となっている。

劇中のデザインを再現しつつ、METAL BUILDならではの濃密なディテールが施されている。ほぼ全ての装甲部が塗装済みとなっており、複数のメッキを取り入れて全身に配されたダイキャストが、金属ならではの質感と重量感を演出している。

オリジナルメカニカルデザイナー「出渕 裕」氏の監修により検討された配色とマーキングは、従来のMETAL BUILDとは一線を画すリアリティのある色彩感と質感を表現。

武装のショットガンやジャイアント・バズなどが付属し、METAL BUILDオリジナルのチェーンマインラックもついてくる。

「METAL BUILD ケンプファー 【METAL BUILD EXPO 特別再販】」販売スケジュール

・CLUB TAMASHII MEMBERS オーシャンステージ以上 先着販売

5月8日16時～5月11日23時

https://p-bandai.jp/sc/0H5

※オーシャンステージ以上の会員様のみ閲覧いただけます。

・CLUB TAMASHII MEMBERS 全会員抽選販売

5月12日16時～5月17日23時

https://p-bandai.jp/item/item-1000247474/

・全員抽選販売

5月19日（火）16時～5月21日（木）23時

※後日ページ公開予定

(C)サンライズ

※2024年2月お届けの「METAL BUILD ケンプファー」と同内容の商品です。

※上記販売時から販売価格を変更しています。