昭和の初めに創業したお店の新たな物語です。去年、惜しまれながら90年以上の歴史に幕を閉じた、上田市の温泉街にある名物食堂が復活します。店を継いだのは県外からやって来た夫婦です。



濃い色のスープが特徴。馬肉が使われたうどん。そして、分厚いお肉に食欲がそそられるかつ丼。



ここは、上田市の別所温泉。去年惜しまれながら閉店した名物食堂、日野出食堂で出されていたメニューです。5月1日に店が復活するのを前に、29日は関係者向けに試食会が行われました。





店を継いだのは愛知県出身の松尾健太さん(39)と岐阜県出身で妻の沙知さん(34)です。3人の子どもと共に今年3月、信州に移住しました。松尾沙知さん「日野出食堂を目指して、別所温泉に来る人がいるぐらいの場所、伝説的な場所みたいな感じ。そこが閉まってしまったのは、みんなそれは悲しいだろうなっていうのをすごく思ったので、私たちが引き継いでいいのかしらっていうのは…あるんですけど」去年8月、90年余りの歴史に幕を閉じた日野出食堂。創業は昭和8(1933)年でした。こちらは6年前に取材したときの映像。当時89歳の前の店主、齊藤小夜子さんです。齊藤小夜子さん(当時89)「先代がいるときに自分がこの家にお手伝いで入って、見習って今日になりました」訪れた人が抱く店の雰囲気は、実家やおばあちゃんの家。一番人気は昔ながらの味付けが評判だった馬肉うどんで、かつ丼も人気でした。かつての食堂に集まったのは、別所温泉にある旅館の経営者たちです。この店を残そうと活動を続けてきました。「特別しょっぱいです。一番しょっぱいのがかつ丼な気がするんですけど、しょっぱいからみそ汁飲むじゃないですか。みそ汁もしょっぱいんですよ。漬物を食べると漬物もしょっぱいんですよ。全部しょっぱいでいくと、だんだん慣れてきて…っていうやつです。でも、人生の最後の晩餐(ばんさん)で何を食べたいかと聞かれたら、日野出食堂のかつ丼と私は答えます」去年、新たな店主をインターネットで募り、選ばれたのが松尾さん夫妻でした。別所温泉旅館組合 倉沢晴之介組合長「(松尾さんは)来た瞬間やる気しかなくて、一応こっちもいろんな人も来たんですよ、面接とか話ね。でも、やる前提で「来週来ますから」みたいな、まだ決めていないんだけどみたいな感じで「決まりですよね」みたいになってたんで、その辺の気持ちがばって入った感じがして、お互いに一致した感じですね。それが良かったかなと思います」記録は平安時代にさかのぼり、信州で最も古い温泉と言われる別所温泉ですが、観光客の減少が課題です。35年ほど前には年間23万人が訪れていましたが、コロナ禍を経て昨年度は9万人まで減少。旅館の軒数も減っていて、名物食堂の復活に期待も懸かっています。別所温泉旅館組合 倉沢晴之介組合長「僕らが小さいときから慣れ親しんだ味を守ってくださって、継承していくってことが一つと、海外経験も豊富な方たちなので、そういところを対応してくださると、地域としても活気付いてくるのかなと期待しております」食堂を継いだ松尾さんは、もともとドイツで板前として日本食に携わっていました。そこでピラティスを学んでいた沙知さんと出会い結婚。その後、子どもが生まれ、ヨーロッパの中央部に位置するハンガリーで暮らしていました。しかし…。松尾健太さん「この子(3人目)が生まれるタイミングだったりとか、世界情勢とかそういったいろんな理由から日本に帰ってくることをみんなで決断したんです」出身は愛知県と岐阜県。信州への移住を決意したのには理由がありました。松尾沙知さん「子どもを育てやすい環境とか、そういったこともいい機会だから、今選べるときといえば選べるときだと思いまして」移住先を長野県の東信地域に絞り、さらに調べる中で見つけたのが、日野出食堂の後継者を募るインターネットの記事でした。その時は別所温泉の存在も知りませんでしたが、地域の人たちの日野出食堂を愛する気持ちが心に刺さったといいます。店の再建のため、クラウドファンディングで資金を集め、老朽化した建物を改装します。松尾沙知さん「別所温泉の核となる存在といいますか、絶対誰もが食べたことがあるっていう感じの場所なので、本当に名所って言ってもいいぐらいの」プレオープンまで、あと10日ほどに迫ったこの日。松尾さんは、地域の桜祭りで食堂の名物だった馬肉うどんを販売しました。そこに、一人の女性が声を掛けてきました。「汚れちゃったんだよ、乾きが悪くて。それでしょうがないから油性のマジックで書いた」食堂でかつて働いていた福井恭子さん(75)です。日野出食堂ののれんの文字は、福井さんが書いたと言います。松尾さんは、かつての食堂をよく知る福井さんに相談したいことがありました。「馬肉はね、やっぱり味が変わる…」「煮干しけちると駄目だよ」元従業員 福井恭子さん「(復活は)うれしいよ、もちろん。40年ぐらい手伝いに。あのうちのはおいしいですよ。私らはそれで育ってきている。食べたくなる味だったの」そして、29日の試食会。松尾さんは改装を終えた店で調理していました。5月1日のプレオープンを前に、自分の味の意見を聞きたいと、以前の店を知る人を招待することにしたのです。松尾さんを手伝うのは、かつての食堂の従業員である福井さんでした。人気メニューだった馬肉うどんのつゆの味見をしながら…。「とりあえずこんな感じで」「大丈夫だと思います、私はね」「まぁまぁまぁ皆さんの意見を聞いて…そのためなのできょうは」「久しぶりの味」そして、去年まで店主を務めた齋藤小夜子さんの姿もありました。齊藤小夜子さん「カメラいるとは思わなかった」長い時間を過ごしたかつての自分の店。齊藤小夜子さん「どんぶりは同じだな」福井さんも寄り添い、新しい店の味を確かめます。かつて地元からは愛情を込め、「しょっぱい」と親しまれたかつ丼は…。齊藤小夜子さん「お味？薄味です」「おうどんの味も確かめてください」「うす味だ」「この方しょっぱいの好きだからね 。だんだん近づいてきているかな、初めてだからね。また来ましょうね」新たな店主が受け継いだ日野出食堂。5月1日から6日までプレオープンとなります。