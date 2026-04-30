お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が29日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。同番組が放送500回を迎えたことを報告した。

番組冒頭「2016年10月、ロケバスでしゃべってるような感じでラジオをやりたい、そんな長年の夢が叶ってマイクの前に立った」と語り始めたイモト。「テレビの中の珍獣ハンターとしての私とは違う、すっぴんのままですっぴんトークをしよう」と番組タイトルに込めた思いを明かした。

これまで、自身の日常をありのままに伝えて来た同番組について、「ラジオならではの“すっぴんしゃん”の私を支えてくれたたくさんのリスナーさんたちが、いつも温かく見守ってくれた。ありがとうを言わせてください。またこれまで番組に携わった、決して多くはないスタッフさんにもありがとう」と感謝し、この日放送500回を迎えたことを高らかに宣言した。

その後、「勘弁してくださいよ〜」と、スタッフが用意したコメントを読み上げていたことを“ネタばらし”。改めて「100回とか300回、400回では感じなかった、グッとくるものが。歴史を感じるというか。若干泣いてますよ、私」と明かしながら、「いろんなことが詰まった10年だったなと思ったら、泣けてきてさ。やめてよ、こんなオープニングやるの」とツッコんだ。

とはいえ「これもすべてはいつも聞いてくださってるリスナーの皆さんのおかげ、ありがとうございます。ホントにうれしい」と感謝。「ゲストの方もたまに来ていただくこともあるんですけど、ほぼほぼ1人しゃべりで500回、凄くないですか？10年、500回。テーマもないのにさ」と自虐気味に笑った。

しかし「別に今日、最終回じゃないよね？」と念押ししつつ、「ここからですから。ここからまた20年に向けて走って行きますから。新たなスタートラインに立ったということで」と意気込んでいた。