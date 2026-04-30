お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）が28日、体調不良により当面の間、休養に専念することが発表された。妻のフリーアナウンサー神田愛花（45）が29日に、インスタグラムを通じてつづった夫への投稿が反響を呼んでいる。

神田は「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました。これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります 食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です 夫よ、頑張るからねー」とつづっていた。

この投稿に対し、さまざまな反響があった。神田がつづった「毎日お腹いっぱい食べさせてあげる」の一文にネットが反応。日村はレギュラー出演しているロケ番組で多くの食レポをこなしていることから、日村の体調面を心配する投稿が相次いだ。「あんまり食わせん方がいいんでないの かなり不健康な 身体つきしてるけど」「食べさせて良いの?」「いやいや…体質改善しないと、それにダイエットもやろし」などの書き込みがあった。

神田は自身の出演番組で、夫日村の体調管理のために食事管理を行っていることを明かしている。昨年12月放送のフジテレビ系「サン！シャイン」で神田は卵の価格高騰の話題から目玉焼きの話になり「私が制限して1個にしてます」と目玉焼きの数を制限していると告白している。

Xでも、神田による食事制限を知っている一般ユーザーが「普段厳しめの食事制限してるの知ってるからこのコメントは泣ける」「言葉の揚げ足取りが多すぎる いっぱいってワードに過剰反応してるんだろうけどニュースでは見えない普段の生活、関係値を度外視して何でも書き込めばいいってもんじゃないんだわ」「神田さんが日村さんの健康面を心配して、ロケとかではいろいろ食べるから家での食事をめっちゃ考えて食事制限したりしてるのを知らない人たちからボロクソに言われすぎててつらい」など、神田をフォローするポストも相次いでいた。