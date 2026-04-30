【ひらがなクイズ】ちょっとマニアック？ 楽器の名称やスポーツの防具に共通する2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、リズムを刻む打楽器、激しい接触から身を守る防具、そしてコートの中央で勝負を分かつ仕切りという、異なる場面で使われる3つの言葉を選びました。意識を言葉の細部にまで注ぎ、思考を整理していきましょう。
□□あ
□□あて
□に□□っと
ヒント：ドラムセットの要として鋭い音を出す楽器。テニスでコートを左右に分けるために中央に張られた網のことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「すね」を入れると、次のようになります。
すねあ（スネア）
すねあて（脛当て）
てにすねっと（テニスネット）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、楽器の名称、身体を守る防具、そしてスポーツの備品という組み合わせでした。ひらがなの「すね」という共通の音が、外来語や和語の中でそれぞれの言葉を構成する重要な響きを担っています。知識を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、リズムを刻む打楽器、激しい接触から身を守る防具、そしてコートの中央で勝負を分かつ仕切りという、異なる場面で使われる3つの言葉を選びました。意識を言葉の細部にまで注ぎ、思考を整理していきましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□あ
□□あて
□に□□っと
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正解：すね正解は「すね」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すね」を入れると、次のようになります。
すねあ（スネア）
すねあて（脛当て）
てにすねっと（テニスネット）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、楽器の名称、身体を守る防具、そしてスポーツの備品という組み合わせでした。ひらがなの「すね」という共通の音が、外来語や和語の中でそれぞれの言葉を構成する重要な響きを担っています。知識を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)