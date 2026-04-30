マキタが３連騰、「４０Ｖｍａｘ」牽引役に２７年３月期は増収増益を予想

マキタ<6586.T>が３連騰している。２８日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高８２００億円（前期比５．５％増）、営業利益１１００億円（同５．１％増）、純利益８１０億円（同２．０％増）と増収増益を見込み、中間配当を７９円（前年同期２０円、年間配当は未定）としたことが好感されている。



ラインアップの拡充や販売人員の増強を進めることで、ハイパワー・長寿命・高耐久の「４０Ｖｍａｘリチウムイオンバッテリ」シリーズの園芸やインフラ関連といった建築市場以外の新たな分野の市場開拓を期待する。なお、想定為替レートは１ドル＝１５５円（前期実績１５０円６７銭）、１ユーロ＝１８０円（同１７４円６４銭）、１元＝２２円５０銭（同２１円２２銭）としている。



同時に発表した２６年３月期決算は、売上高７７７６億円（前の期比３．２％増）、営業利益１０４７億５００万円（同２．２％減）、純利益７９４億１４００万円（同０．１％増）だった。「４０Ｖｍａｘ」製品の伸長により増収となったものの、販売人員や広告宣伝費の増加などが利益を圧迫した。なお、年間配当は１５０円としている。



出所：MINKABU PRESS