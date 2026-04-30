３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円２９銭前後と２８日の午後５時時点に比べ８０銭弱のドル高・円安で推移している。



２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円４１銭前後と前日に比べ８０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が「タカ派的据え置き」と受け止められたことなどから一時１６０円４７銭まで上伸した。



ただ、２４年７月以来のドル高・円安水準をつけたことで、この日の東京市場は為替介入への警戒感から一段の上値追いには慎重姿勢。片山さつき財務相は２８日の閣議後会見で、大型連休中の為替対応のあり方について「ずっと２４時間対応だ」と述べ、為替介入は選択肢のひとつになり得るとの考えを改めて示している。また、時間外取引で米長期金利や米原油先物の上昇が一服していることもあり、午前９時１０分ごろには１６０円０８銭まで伸び悩む場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６７９ドル前後と２８日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８７円２３銭前後と同６０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS