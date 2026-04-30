東京自働機械製作所<6360.T>が急伸している。２８日の取引終了後に集計中の２６年３月期単独業績について、営業利益が従来予想の４億円から６億６９００万円（前の期比５７．２％減）へ、純利益が５億円から８億８００万円（同３３．９％減）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。



一部案件の次期への繰り越しなどで売上高は従来予想の１００億円から９６億９２００万円（同２４．８％減）へ下振れたものの、効率化や価格転嫁の取り組みなどにより原価率が改善したことが営業利益を上振れさせた。また、政策保有株式の一部売却による売却益の計上も寄与した。なお、最終利益の上振れに伴い期末一括配当予想を１００円から１６０円へ引き上げた。前の期は２４０円だった。



出所：MINKABU PRESS