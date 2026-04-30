開催：2026.4.30

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 2 - 13 [ロッキーズ]

MLBの試合が30日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとロッキーズが対戦した。

レッズの先発投手はブランドン・ウィリアムソン、対するロッキーズの先発投手は菅野智之で試合は開始した。

1回表、6番 ブレット・サリバン 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 CIN 0-3 COL

3回表、5番 ウィリー・カストロ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 CIN 0-4 COL

5回表、4番 ハンター・グッドマン 初球を打って左中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 CIN 0-5 COL

7回表、4番 ハンター・グッドマン 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 CIN 0-7 COL、7番 カイル・キャロス 初球を打ってセンターへの犠牲フライでロッキーズ得点 CIN 0-8 COL

9回表、8番 エセキエル・トーバー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 CIN 0-10 COL、9番 マッケンジー・モニアク 2球目を打ってタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 CIN 0-11 COL、1番 ジョーダン・ベック 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 CIN 0-12 COL、2番 ブレントン・ドイル 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 CIN 0-13 COL

9回裏、6番 ウィル・ベンソン 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレッズ得点 CIN 2-13 COL

試合は2対13でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズの菅野智之で、ここまで3勝1敗0S。負け投手はレッズのブランドン・ウィリアムソンで、ここまで2勝3敗0S。

なお、ロッキーズの菅野智之はこの試合で5.1回を投げ、4安打、0失点、2奪三振、防御率は2.84となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-30 10:28:15 更新