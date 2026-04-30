稲葉浩志、侍ジャパンの戦いを描いたNetflixドキュメンタリーについて熱くコメント「感謝の思いを込めてこの曲（主題歌「果てなき夜を」）を書きました」

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Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』について、主題歌「果てなき夜を」を担当する稲葉浩志（B’z）のコメントと歌詞全文が、Netflix公式SNSにて公開された。

■稲葉浩志 コメント

■「稲葉さんのコメント読むだけで、あの試合の熱さがよみがえる」

公開後SNS上では「稲葉さんのコメント読むだけで、あの試合の熱さがよみがえる」「侍たちの覚悟が伝わってきて胸が熱くなる」「あのWBCの熱量にこの曲重なったら、普通に泣きにくるやつ」といったコメントがさっそくあがっている。

大会期間中にNetflix大会応援ソング「タッチ」でエネルギッシュな歌声と圧巻のパフォーマンスを披露し、日本中を大いに盛り上げた、稲葉浩志。「果てなき夜を」は、侍ジャパンが“連覇”という大きな期待を背負い挑んだ今大会の知られざる舞台裏に迫るNetflixドキュメンタリー映画に向け、あらたに書き下ろされた楽曲だ。

『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』は、4月29日に公開された日本の週間TOP10（映画）で3位となり、SNS上では「普段見ることのできない侍ジャパンの裏側が見られる」「次のWBCがますます楽しみになった」「野球ファンならぜひ観てほしい」といった声が多数寄せられている。

■配信情報

Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』

Netflixで独占配信中

■関連リンク

Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』作品ページ

https://www.netflix.com/title/82737793

B’z OFFICIAL SITE

https://bz-vermillion.com