GWを前に住民不在の家に侵入し、高級外車や貴金属などを盗む空き巣事件が連続で発生しました。インターホンのモニターも取り外しているということで、警察は犯行の隠滅を図ったおそれもあるとみて調べています。

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事件が起きたエリア

窃盗事件が連続で発生したのは、滋賀県彦根市新海浜の琵琶湖に近い住宅街エリアの半径300メートル以内にある住宅４軒と、そこから直線で約10キロ離れた開出今町にある住宅1軒です。

盗まれたものは

警察によりますと、事件はGWの大型連休を前にした4月28日の午前7時ごろから午後7時ごろまでの間に発生し、盗まれたのは現金55万円のほか、高級外車、ネックレスや指輪などの貴金属、 さらにゲーム機など計約1400万円相当だということです。



被害にあった住宅のうち4軒は半径300m以内に位置し、離れた1軒も手口が似ていることなどから、警察は同一犯の可能性もあるとみて捜査しています。

インターホンのモニター外す 犯行隠蔽か？

いずれも住人の不在中を狙った犯行で、玄関が工具のようなものでこじ開けられたり、窓ガラスが工具のようなもので割られたりしたとみられ、帰宅した住人が気付いて警察に通報し、発覚したということです。

また、インターホンのモニターが取り外されている住宅もあるということで、警察は犯行の隠ぺいを図った可能性があるとみています。

GWは在宅中も注意

警察は、外出の際は雨戸などを閉めること、防犯カメラやセンサーライトなどの機器も活用すること、在宅の際も施錠することなど、普段からの注意を呼びかけています。

大型連休中に家を長期空ける場合などは、普段以上に注意が必要です。