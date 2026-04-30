Mrs. GREEN APPLE新曲「風と町」、最先端VFXの映像美MV公開 “音楽で風を呼び起こす旅人”
Mrs. GREEN APPLEの新曲で、NHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌の「風と町」のMusic Videoが29日、公開された。
【動画】最先端の“映像美”、Mrs. GREEN APPLE新曲「風と町」MV
メンバーが各ロケーションのエレメントから着想を得た華やかな衣装をまとい、音楽で風を呼び起こす旅人として登場。風を踊らせ、風に導かれながら出会うメンバーたちが、その先でどんな世界を描くのか…雄大な自然と最先端のVFXが織りなす映像美となっている。
なお「Behind the Song & the Scenes」はすでに公式YouTubeチャンネルで公開されており、20分近くに及ぶ濃密な映像により、その制作過程が明らかにされている。
『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）は、対照的な価値観を持つ2人の看護師が“最強のバディ”へと成長していく姿を描く物語。明治の激動の時代を背景に、型破りなナースたちが人々を守るため奔走する。俳優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める。
【動画】最先端の“映像美”、Mrs. GREEN APPLE新曲「風と町」MV
メンバーが各ロケーションのエレメントから着想を得た華やかな衣装をまとい、音楽で風を呼び起こす旅人として登場。風を踊らせ、風に導かれながら出会うメンバーたちが、その先でどんな世界を描くのか…雄大な自然と最先端のVFXが織りなす映像美となっている。
『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）は、対照的な価値観を持つ2人の看護師が“最強のバディ”へと成長していく姿を描く物語。明治の激動の時代を背景に、型破りなナースたちが人々を守るため奔走する。俳優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める。