クズ夫×傷心妻×サイコ女 超上空・超密室サバイバル『タービュランス』7.10公開決定！
『FALL／フォール』『海底47ｍ』の製作陣が放つ強冷エアリアル・スリラー映画『TURBULENCE』（原題）が、邦題を『タービュランス 絶空16,000フィート』として、7月10日より全国公開されることが決まった。併せて、本ポスターと本予告が解禁となった。
【動画】人も自然も怖い！映画『タービュランス 絶空16,000フィート』予告
本作は、最高高度1万6000フィート（約4800メートル）、逃げ場ゼロの上空でクズ夫×傷心妻×サイコ女が激突、疑念と狂気が暴走し、人も自然もすべてが牙をむく超上空・超密室サバイバル。
イタリアの世界遺産ドロミーティ（ドロミテ）山脈を熱気球で横断するツアーに参加した夫婦、ザックとエミー。そこへ謎めいた女性ジュリアが同行し、3人は地上をはるかに見下ろす高度へと上昇していく。しかし、上空に差し掛かった瞬間、ジュリアは突如ザックの不貞を暴露し、ナイフを手に狂乱状態へ。壮絶な痴話げんかに巻き込まれた操縦士はゴンドラから転落し、無線は断線、バーナーは出力全開のまま暴走。熱気球は操縦不能となる。
操縦士不在のまま気球は酸欠寸前の高度1万6000フィートに達し、そこから急上昇と急降下を繰り返す。バルーンを裂くほど鋭い岩肌の山腹、突発的な暴風雨、乱気流（タービュランス）など、自然の脅威が次々と襲いかかる。狭いゴンドラの中で助け合うどころか互いをののしり合う3人。極限状況の中で事態は容赦なく彼らを追い詰めていくー。
監督は、『エア・ロック 海底緊急避難所』（2024）では飛行機×サメという異色スリラーで注目を集めたクラウディオ・ファエ。さらに、『FALL／フォール』（22）、『海底47m』シリーズ（17・19）、『ブラック・クローラー』（20）など、シチュエーションスリラーを熟知したプロデューサー＆脚本陣が参加。ジャンルの名手たちが“未踏の気球パニック”に挑み、新たな恐怖を創出する。
キャストには『移動都市／モータル・エンジン』（2018）のヘラ・ヒルマー、『戦火の馬』（2011）主演のジェレミー・アーヴァイン、エミー賞受賞のケルシー・グラマー、ボンドガールとしても知られるオルガ・キュリレンコら実力派が集結した。
本ポスターでは、イタリア北東部のドロミーティ山脈の上空で、嵐にほんろうされながら燃え盛る真紅の気球が暴れ狂う。稲妻と豪雨が容赦なく叩きつける中、バスケットから投げ出されたキャラクターは絶体絶命。落ちるのか、生き延びるのか？ 「大空中遭難・逃げ場なし。」というコピーに心拍数が跳ね上がる。
本予告は、ある出来事をきっかけに関係修復を図る夫婦と、正体不明の女が一つの気球に乗り込み、超上空へと浮かび上がる不穏な幕開け。優雅なはずの旅は一転、クズ夫×傷心妻×サイコ女が激突する修羅場地獄へ。操縦士が転落し、制御不能の気球はさらに高度を上げ、恐怖は加速。弱腰の夫、縛られた謎の女、必死に操縦を試みる妻。この地獄絵図の結末は墜落か、生還か？ 前代未聞の熱気球パニック・ライド、その臨場感が見る者の神経を直撃する映像となっている。
映画『タービュランス 絶空16,000フィート』は、7月10日より全国公開。
【動画】人も自然も怖い！映画『タービュランス 絶空16,000フィート』予告
本作は、最高高度1万6000フィート（約4800メートル）、逃げ場ゼロの上空でクズ夫×傷心妻×サイコ女が激突、疑念と狂気が暴走し、人も自然もすべてが牙をむく超上空・超密室サバイバル。
操縦士不在のまま気球は酸欠寸前の高度1万6000フィートに達し、そこから急上昇と急降下を繰り返す。バルーンを裂くほど鋭い岩肌の山腹、突発的な暴風雨、乱気流（タービュランス）など、自然の脅威が次々と襲いかかる。狭いゴンドラの中で助け合うどころか互いをののしり合う3人。極限状況の中で事態は容赦なく彼らを追い詰めていくー。
監督は、『エア・ロック 海底緊急避難所』（2024）では飛行機×サメという異色スリラーで注目を集めたクラウディオ・ファエ。さらに、『FALL／フォール』（22）、『海底47m』シリーズ（17・19）、『ブラック・クローラー』（20）など、シチュエーションスリラーを熟知したプロデューサー＆脚本陣が参加。ジャンルの名手たちが“未踏の気球パニック”に挑み、新たな恐怖を創出する。
キャストには『移動都市／モータル・エンジン』（2018）のヘラ・ヒルマー、『戦火の馬』（2011）主演のジェレミー・アーヴァイン、エミー賞受賞のケルシー・グラマー、ボンドガールとしても知られるオルガ・キュリレンコら実力派が集結した。
本ポスターでは、イタリア北東部のドロミーティ山脈の上空で、嵐にほんろうされながら燃え盛る真紅の気球が暴れ狂う。稲妻と豪雨が容赦なく叩きつける中、バスケットから投げ出されたキャラクターは絶体絶命。落ちるのか、生き延びるのか？ 「大空中遭難・逃げ場なし。」というコピーに心拍数が跳ね上がる。
本予告は、ある出来事をきっかけに関係修復を図る夫婦と、正体不明の女が一つの気球に乗り込み、超上空へと浮かび上がる不穏な幕開け。優雅なはずの旅は一転、クズ夫×傷心妻×サイコ女が激突する修羅場地獄へ。操縦士が転落し、制御不能の気球はさらに高度を上げ、恐怖は加速。弱腰の夫、縛られた謎の女、必死に操縦を試みる妻。この地獄絵図の結末は墜落か、生還か？ 前代未聞の熱気球パニック・ライド、その臨場感が見る者の神経を直撃する映像となっている。
映画『タービュランス 絶空16,000フィート』は、7月10日より全国公開。