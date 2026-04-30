きのう（29日）朝、東京・福生市の路上で男がハンマーで男子高校生2人を殴るなどしてあわせて5人にけがをさせ、逃走した事件で、警視庁は男を指名手配しました。

【写真を見る】【速報】“ハンマー男”を殺人未遂容疑で指名手配 高林輝行容疑者（44） 東京・福生市 警視庁

殺人未遂の疑いで指名手配されたのは、職業不詳の高林輝行容疑者（44）です。

高林容疑者はきのう午前7時すぎ、福生市加美平で男子高校生（17）に対し、殺意をもって金槌のようなもので顔面を複数回、殴打した疑いがもたれています。

捜査関係者によりますと、高林容疑者は男子高校生を殴ったあと、自宅に逃げ込み、駆けつけた警察官にサバイバルナイフを突きつけたうえで、農薬とみられるものを噴射するなどしていました。

警視庁は、自宅に戻った高林容疑者がそのまま立てこもっているとみて説得を試みていましたが、きのう正午すぎに自宅に突入した際には高林容疑者の姿はありませんでした。混乱に乗じて裏口から逃走したとみられています。

高林容疑者は、丸刈りで身長173センチくらいだということです。

きのう夜の家宅捜索では、犯行に使われたとみられるサバイバルナイフやハンマー、そして噴霧器が押収されたということです。警視庁は殺人未遂の疑いで高林容疑者の行方を追っています。