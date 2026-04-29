とちぎテレビ

春の大型連休がスタートし、栃木県の観光名所・奥日光にはさっそく多くの人が訪れています。中禅寺湖の水不足は解消されていませんが、今しか見られない景色を楽しむ観光客の姿がありました。

奥日光の中禅寺湖です。奥日光の２９日の最高気温は１１．４℃。周辺ではようやくサクラが咲き始めました。

４月１７日から今シーズンの営業をスタートした中禅寺湖遊覧船では、平日に挟まれた祝日の２９日午前の便にも、多くの観光客の姿がありました。

中禅寺湖の話題と言えば、例年よりかなり低くなっている水位。遊覧船は、本来は着ける「菖蒲ヶ浜」「大使館別荘記念公園」「立木観音」の３つの桟橋を通過し、湖を１周するコースに変更されています。

（オランダからの観光客は）

「初めて日光に来ました。湖も山もとても素晴らしいです」

（Q:湖の水位が低くなっていますが）

「雨も降っていなくて快適です。楽しんでいます」

（東京都からの観光客は）

「東京と違った空気に癒されました」

中禅寺湖遊覧船によりますと、去年の春の大型連休では、１日で最大６００人以上の利用がありました。今年の大型連休の客足についても水位低下の影響は少なく、例年通りを見込んでいます。

遊覧船からは、湖の南側に浮かぶ上野島が陸続きになっている、珍しい光景も間近で見ることができ、東武興業・中禅寺湖遊覧船の齋藤清弘副支配人は、訪れた人には普段と違った景色を楽しんでほしいと強調します。

（齋藤副支配人）

「今年も多くの人に来ていただけると期待しています。多くの人に奥日光を満喫してほしいです」と期待を弾ませました。

こちらは、奥日光の観光名所で日本三名瀑の１つ・華厳の滝です。中禅寺湖を水源としていて、今は落ちる水の量を土・日・祝日でも、毎秒０．２立方メートルに調整しています。水量は例年と比べて少ないもののそこは、さすがは華厳の滝。展望台には国内外から多くの人が訪れていました。

（静岡県からの観光客は）

「昔中学の修学旅行で来たことを思い出して来てみました。少し水量が少ない気がするけど、昔を振り返りながら見られたので満足しています」

（神奈川県からの観光客は）

「映像で見たより小さく見えるが、とてもきれいです。水が落ちるところを見るのがとても楽しいです」