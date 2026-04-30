今季初の３連敗。山雅は“勝ち切れる集団”になれるか。キャプテンの深澤佑太は強調「このまま失速しないように改善していきます」

今季初の３連敗。山雅は“勝ち切れる集団”になれるか。キャプテンの深澤佑太は強調「このまま失速しないように改善していきます」