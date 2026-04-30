旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■きれいです

正解：イトヨリダイ

難易度：★★★★☆

お刺身は皮付きで！

イトヨリダイとはスズキ目イトヨリダイ科に属する海水魚で、その名の通り、金糸をより合わせたような美しい黄色の縦縞が体に走っているのが最大の特徴です。この優美な姿から、古くから関西や九州を中心に高級魚として珍重されてきました。

日本では本州の中部以南の比較的暖かい海域に広く分布しています。とくに山口県や長崎県、福岡県、高知県などの西日本での水揚げが多く、東日本よりも西日本で深く根付いている魚です。

大陸棚の砂泥底を好み、水深40m〜100m程度の場所に生息しています。東シナ海などでも多く獲れますが、近海で一本釣りされたものは、網で獲れたものよりも体表の輝きが美しく、傷が少ないため、非常に高値で取引されます。

旬の時期は、一般的には晩秋から春先にかけてといわれています。海水温が下がる時期に脂がのり、身が締まって美味しくなります。とくに冬場は上品な脂の甘みが際立ちますが、実は産卵を控えた春先の個体にも、身がふっくらとしていて捨てがたい味わいがあります。

地域差はありますが、一般的に産卵期は春〜初夏にかけてで、その時期は少し身が痩せることがありますが、通年を通して極端に味が落ちることが少ないため、年間を通して美味しくいただけるのも特徴です。

身質は非常に柔らかく、水分を適度に含んでおり、口の中で溶けるような食感をもちます。脂は決してしつこくなく、噛むほどに優しい甘みが広がります。

また、イトヨリダイの皮には独特の風味と旨味が詰まっており、加熱することでその香りがいっそう引き立ちます。クセがないため、和食だけでなく洋食のソースとも相性がよく、どんな調理法にも使える魚です。

身が柔らかい魚なので、皮付きの「皮霜造り」にするのがおすすめです。皮に熱湯をサッとかけて冷水で締めることで、皮の下の旨味を閉じ込めるとともに、皮の赤い色と黄色の縞模様を鮮やかに活かすことができます。

ただし、水分を多く含むため、水揚げ後は時間の経過とともに身が緩み、持ち味である繊細な食感が失われやすくなるので鮮度がよいものを選ぶことが大切です。

美味しいイトヨリダイの見分け方

見た目の美しさがそのまま鮮度に直結する魚なので、まずはその色彩の鮮やかさを確認してください。全体がみずみずしい桃色で、側面の黄色い縞模様がくっきりと輝いているものが新鮮です。鮮度が落ちると全体に白っぽく退色します。

次に目を確認しましょう。黒目が澄んでいて、中心が盛り上がるほどハリのあるものが良品です。

また、腹側にしっかりとした弾力が残っているものを選んでください。

エラが鮮やかな紅色をしているか、切り身であれば身に透き通るような透明感があるかもあわせてチェックしてください。

ドリップが出ておらず、皮の表面にみずみずしい光沢が残っているものを選べば、イトヨリダイ特有の上品な甘みを存分に楽しむことができるはずです。

【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材

イトヨリダイの注目栄養素

注目すべきは、カリウムの含有量の豊富さです。カリウムには体内の余分な塩分を排出し、むくみの解消や血圧を正常に保つサポートをする働きがあります。日頃から塩分を控えめにしたい人にとって、美味しく食べながら健康を維持できる心強い食材といえるでしょう。

さらに、抗酸化作用が期待されるビタミンEも含まれています。これは細胞の酸化を防ぎ、血管の若々しさを保つのに有効な栄養素です。

加えて、タウリンが含まれていることも大きな特徴です。タウリンは肝機能の働きを助け、血液中のコレステロール値を抑えるなど、生活習慣病の予防に寄与する成分として知られています。

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【写真クイズ】この食材の名前は？ 皮に旨味が詰まっています（5枚）