◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-2広島(29日、東京ドーム)

巨人が本拠地で広島に勝利。平山功太選手の好走塁で追加点を奪った場面について、阿部慎之助監督がコメントしました。

試合は2点を先制した2回、1アウト2塁3塁のチャンスで竹丸和幸投手がセーフティースクイズ。3塁ランナーの平山選手がホームに突っ込みますが、判定はアウト。それでもリプレー検証で、平山選手がうまくキャッチャーのタッチをかいくぐり、右手でベースをタッチ。判定はセーフとなり貴重な追加点を奪いました。

阿部監督は、「もしかしたらっていうので」という気持ちでリプレー検証を要求したといい、セーフだったことから、「もう少し本人がアピールして欲しかった」と思わず漏らします。

また、「リクエストしてください！みたいなのやろうぜ。触られてないのかってきいたら『触られてません』って。だったらもっとやんなきゃ」と平山選手との会話を明かし、3年目の初々しさを感じさせました。

それでも、神回避でセーフとなり、巨人ベンチは大盛り上がり。「大きな3点目だった。ベンチにいる選手も刺激になる」と評価し、チームの勝利を喜びました。