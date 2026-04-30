TOMORROW X TOGETHER、「MOA CON」愛知公演のライブビューイング決定！7周年の感動を全世界へ

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、デビュー7周年の感動を世界中のスクリーンで共有する。

TOMORROW X TOGETHERは、5月24日に日本・愛知で開催される「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」のライブビューイング実施を発表した。

【写真】TXT、“再契約”の理由語る「メンバーがとても大切」

今回のライブビューイングは韓国をはじめ、アメリカ、カナダなど世界53の国と地域の映画館で生中継され、一部地域では時差を考慮したディレイ中継を通じてグローバルファンと対面する予定だ。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

「2026 TXT MOA CON」は、TOMORROW X TOGETHERのデビュー7周年を記念して準備されたスペシャルプロジェクトだ。これに先立ち、2月末から3月初旬にかけてソウル・KSPO DOMEで開催されたソウル公演では、約3万3000人の観客を動員し、その高い人気を証明した。

当時の公演でメンバーは、迫力あるバンドライブやユニット曲のシャッフルステージ、多彩なカバー曲など、7周年コンサートならではの特別な構成でファンを魅了した。今回の日本公演は、愛知を皮切りに、千葉、福岡、兵庫の4都市で計8公演が行われる大規模なツアーとなっており、ライブビューイングを通じてその熱狂を世界中のファンとリアルタイムで共有する計画だ。

なお、TOMORROW X TOGETHERは4月13日に8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』をリリースした。同アルバムは、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」（5月2日付）で3位を記録。タイトル曲『Stick With You』は、韓国の音楽番組で5冠を達成したほか、YouTube Musicのリスナー数が前作比172%を記録するなど、大衆性までを確実につかんだと評価されている。

（記事提供＝OSEN）