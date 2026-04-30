【METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット】 5月7日16時より予約開始 11月 発送予定 価格：19,800円 【METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]】 5月7日17時より予約開始 11月 発送予定 価格：17,600円

BANDAI SPIRITSは、METAL BUILDオプションパーツ「METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット」と「METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月7日に予約受付を開始する。発送は11月を予定している。

METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット

5月7日16時より予約開始

11月 発送予定

価格：19,800円

本商品は別売りの「METAL BUILD Hi-νガンダム」、「METAL BUILD Hi-νガンダム［METAL BUILD EXPO］」に対応したHWS（ヘビー・ウェポン・システム）を再現できるオプションセット。

大型装備ハイパー・メガ・ライフル、ハイ・メガ・シールドに加え、追加装甲の各部に展開ギミックが搭載されている。各部の増設スラスターと合わせ、ボリュームのあるシルエットとなっている。「METAL BUILD Hi-νガンダム」、「METAL BUILD Hi-νガンダム［METAL BUILD EXPO］」のどちらのカラーリングとも合致する配色設定となっている。

「METAL BUILD Hi-νガンダム［METAL BUILD EXPO］」専用の武器保持用のアームパーツも付属し、大型武装の保持をサポート。

METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]】

5月7日17時より予約開始

11月 発送予定

価格：17,600円

本商品は、2形態への変形ギミックで好評を博した超大型武装、METAL BUILD Hi-νガンダム用「ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー」がカラーリングと一部仕様を変更して再び立体化。集束砲撃モードから拡散砲撃モードへの変形ができる。

「Hi-νガンダム[METAL BUILD EXPO]」に合わせたカラーリングへの刷新に加え、小説内でも“チューブ”と表現されるケーブルをより存在感を演出できる太さに変更。

(C)サンライズ

※フィギュア本体は付属しません。