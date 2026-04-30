「METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット」がプレバンにて5月7日に予約開始「METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」も同日予約開始
BANDAI SPIRITSは、METAL BUILDオプションパーツ「METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット」と「METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月7日に予約受付を開始する。発送は11月を予定している。
METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット
5月7日16時より予約開始
11月 発送予定
価格：19,800円
本商品は別売りの「METAL BUILD Hi-νガンダム」、「METAL BUILD Hi-νガンダム［METAL BUILD EXPO］」に対応したHWS（ヘビー・ウェポン・システム）を再現できるオプションセット。
大型装備ハイパー・メガ・ライフル、ハイ・メガ・シールドに加え、追加装甲の各部に展開ギミックが搭載されている。各部の増設スラスターと合わせ、ボリュームのあるシルエットとなっている。「METAL BUILD Hi-νガンダム」、「METAL BUILD Hi-νガンダム［METAL BUILD EXPO］」のどちらのカラーリングとも合致する配色設定となっている。
「METAL BUILD Hi-νガンダム［METAL BUILD EXPO］」専用の武器保持用のアームパーツも付属し、大型武装の保持をサポート。
【商品情報公開】- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) April 29, 2026
「METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット」が商品化決定！
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ハイパー・メガ・ライフル、ハイ・メガ・シールドに加え、各部に展開ギミックを搭載！
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METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]】
5月7日17時より予約開始
11月 発送予定
価格：17,600円
本商品は、2形態への変形ギミックで好評を博した超大型武装、METAL BUILD Hi-νガンダム用「ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー」がカラーリングと一部仕様を変更して再び立体化。集束砲撃モードから拡散砲撃モードへの変形ができる。
「Hi-νガンダム[METAL BUILD EXPO]」に合わせたカラーリングへの刷新に加え、小説内でも“チューブ”と表現されるケーブルをより存在感を演出できる太さに変更。
【商品情報公開】- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) April 29, 2026
「METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」が商品化決定！
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好評を博した超大型武装がカラーリングと一部仕様を変更し再登場！
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(C)サンライズ
※フィギュア本体は付属しません。