日本プロ麻雀連盟の最高峰タイトル「鳳凰位」への挑戦権を争う、鳳凰戦A1リーグの第2節C卓が4月29日、東京都・夏目坂スタジオで行われ、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のEARTH JETSでもプレーする三浦智博が卓内トップを取った。

【映像】日本プロ麻雀連盟の選手が多数登場するMリーグ

同卓には同じくMリーグのBEAST X・鈴木大介、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太、さらに元セガサミーフェニックス・和久津晶という、新旧Mリーガー4人が集うことに。三浦は前節で▲19.4とほろ苦いA1デビューとなったが、今節は大躍進。＋76.8という大量ポイントで、総合でも4位までジャンプアップした。

試合後、三浦は「ツイてました。自信のない選択もあったが上手くいった。阿久津君が『残留狙いになる』と言っていたが、100ポイント勝ったりしてくるので、騙されないように自分の麻雀を打ちたい」と笑顔だった。

【試合結果】

1位 三浦智博 ＋76.8

2位 鈴木大介 ＋33.3

3位 和久津晶 ▲54.6

4位 阿久津翔太 ▲55.5

◆鳳凰位 日本プロ麻雀連盟のタイトルの1つで、30年以上の歴史がある同連盟最高峰タイトル。A〜Eまで計11のリーグに分かれている。A1は12人で行われ、上位3人が前年度の鳳凰位と半荘16回戦でタイトルを争う。

◆日本プロ麻雀連盟 1981年に設立。森山茂和会長。ベテラン・中堅・若手と各大会・メディアで活躍するプロが多数所属する。現在の所属プロは業界最大規模となる600人以上。2016年に行われた「麻雀プロ団体日本一決定戦」でも優勝した。主なタイトル戦は鳳凰位、十段位、麻雀グランプリMAX、王位戦、麻雀マスターズ、女流桜花、プロクイーンなど。

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