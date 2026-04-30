三重県多気町にある複合型リゾート施設VISONに、ちょっと変わったハーブ畑が完成し、29日お披露目されました。

VISONの敷地内に29日完成したハーブ畑。上から見てみると、全長25メートルの人の形になっています。その名も「ハーブマン」。

ハーブマンの“お腹”には、腸内環境を整えるヨモギ、“鼻”には、鼻づまりに効くミントというように、身体の各部位に効果的なハーブや薬草約40種類が植えられています。

江戸時代には、本草学者の野呂元丈を輩出するなど、古くから薬草とゆかりのある多気町。植えられているハーブや薬草は、ボランティアらが多気町内の畑などから集めたものだということです。

この日のお披露目には、多気町の筒井尚之町長や「ハーブマン」を手掛けた団塚栄喜さんらが参加し、完成を祝いました。

「ハーブマン」の作者・団塚栄喜さんは「ハーブマンが身の回りの自然に対する新たな気づきを伝えてくれる存在になってほしい」と話しました。

併設されたカフェでは、「ハーブマン」で採取されたハーブを使った商品が販売されるほか、ワークショップなども開かれる予定だということです。