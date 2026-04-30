「トーナメント会場に通えることが待ち遠しい」とコメント

女子プロゴルファーの都 玲華さんが2026年4月14日に自身のInstagramを更新し、新たな愛車となった高級車とのツーショット写真を公開しました。

今回の投稿で、メルセデス・ベンツ正規ディーラーを展開するシュテルン世田谷とサポート契約を結んだことを報告した都さん。同社のサポートにより提供されたメルセデス・ベンツ「GLC」とのツーショット写真を公開しました。

【画像】超カッコいい！ これが女子プロゴルファー「都玲華」に納車された「高級SUV」です！ 画像で見る

都さんは、白いボディのGLCの前に立ち、巨大なレプリカキーと花束を抱えた写真をアップ。背景の大型スクリーンには「都玲華選手 納車おめでとうございます」の文字が表示されています。

今回の投稿で「このカッコイイ(かわいい)車両でトーナメント会場に通えることが楽しみです」とつづっており、GLCはプロゴルファー・都 玲華を支える大切な相棒となりそうです。

2015年にデビューし、国内では2016年から販売されたSUVであるGLC。

メルセデス・ベンツのベストセラーセダン・ワゴンである「Cクラス」と同等の安全・快適装備を備え、高いアイポイントや低い重心による乗用車ライクな乗り心地を実現しています。

現行モデルは2023年に日本でも販売がスタートした2代目。エクステリアで特徴的なのは、ひと目でメルセデスとわかるフロントの大きなエンブレムでしょう。伸びやかで美しさとスポーティさを併せ持つデザインを取り入れた印象です。

また内装はリアルウッドトリムやカーボンファイバートリムを採用した質感の高いインテリアを取り入れています。

なお、現在の日本国内での車両価格は、819万円（消費税込）からです。

今回の都さんの投稿に対し、ファンからは「身体の負担なく快適に移動できそうですね」「ベンツを所有(スポンサー契約)し、それに見合う成績を残す。自身にプレッシャーをかけるプロ魂には感心します」「ベンツでGO 優勝へGOGO」「運転手しまーす！！！」「ドライバーで雇ってください」など、さまざまな声が寄せられていました。