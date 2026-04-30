TBS・安住紳一郎アナ、生放送で“気持ち上がらない人”に呼びかけ「ちょっとね…」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、30日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に生出演。きょうと明日、通学や出勤で“気持ちが上がらない人”に向けて呼びかけた。
【画像】生放送中に…安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）
「おはようございます、今朝のお目覚め、いかがでしょうか」とあいさつ。「きょうは西日本、雨本降り。そして東京も、きょう夕方から雨という予報が出ていまっしたが朝情報が変わって昼過ぎから雨という予報に変わっています」と天気の情報を伝えた。
続けて、「また寒いんですよね…」としみじみ。「連休の谷間、寒い、雨。ちょっとね…朝の準備は気が重くなりますけど、きょうと明日学校と会社行けば、5連休ですからね、気持ちを奮い立たせてください」と伝えた。
【画像】生放送中に…安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）
「おはようございます、今朝のお目覚め、いかがでしょうか」とあいさつ。「きょうは西日本、雨本降り。そして東京も、きょう夕方から雨という予報が出ていまっしたが朝情報が変わって昼過ぎから雨という予報に変わっています」と天気の情報を伝えた。
続けて、「また寒いんですよね…」としみじみ。「連休の谷間、寒い、雨。ちょっとね…朝の準備は気が重くなりますけど、きょうと明日学校と会社行けば、5連休ですからね、気持ちを奮い立たせてください」と伝えた。