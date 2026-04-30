自転車の前輪中央にしがみつくカエルの姿／竹仮面さん（@zi_ri__zi_ri）提供

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　出勤前、自転車の前輪スポーク中央に一匹のカエルが踏ん張っていた。その動画をInstagramに投稿した竹仮面（@zi_ri__zi_ri）さんの「チャリガエル」は511.6万回再生・5.5万いいねを記録。「サーカスに出れそう笑」「楽してカエろうとするな、カエル」などのコメントが寄せられた。まさかの遭遇について、竹仮面さんに聞いた。

【写真】タイヤが回ったら？　華麗にかわすカエル

――カエルを見つけた瞬間、どのようなお気持ちでしたか？

「まずは何でここに！？という気持ちでした。意外過ぎてカエルだと認識できるまでに時間がかかりました」（竹仮面さん）

――その後カエルはどこまで移動したのでしょうか？

「出かけ先まで連れて行きたかったのですがすぐ引き返しました。数メートル、5分ほどの付き合いでした」

――「落ちんかったら100円やで！」という場面が印象的でしたが、カエルへの愛着はいかがでしたか？

「後から動画を見直し、動きの可愛さや色の美しさを再認識しました。再会したら出演料100円を渡したいです」

――チャームポイントと驚かされた行動は？

「チャームポイントは絶対落ちない意思の現れた手足の指。驚いたのは前輪からなかなか逃げなかったことです。その結果この撮影に至りました」

――印象に残ったコメントや新たな発見はありましたか？

「『カエルって関西弁のイメージある』というコメントが1番刺さりました。確かに私もそう思います。面白い事実としては、このリールからフォローしてくれた方も沢山いましたが、普段は『竹仮面』の投稿が多いので、なんか違うって感じた方はすぐフォローを外されます。そりゃそうですよね」