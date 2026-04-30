自転車のスポークに「カエル!?」 タイヤを乗りこなす姿に511万回超再生「SASUKEにあったよね」
出勤前、自転車の前輪スポーク中央に一匹のカエルが踏ん張っていた。その動画をInstagramに投稿した竹仮面（@zi_ri__zi_ri）さんの「チャリガエル」は511.6万回再生・5.5万いいねを記録。「サーカスに出れそう笑」「楽してカエろうとするな、カエル」などのコメントが寄せられた。まさかの遭遇について、竹仮面さんに聞いた。
【写真】タイヤが回ったら？ 華麗にかわすカエル
――カエルを見つけた瞬間、どのようなお気持ちでしたか？
「まずは何でここに！？という気持ちでした。意外過ぎてカエルだと認識できるまでに時間がかかりました」（竹仮面さん）
――その後カエルはどこまで移動したのでしょうか？
「出かけ先まで連れて行きたかったのですがすぐ引き返しました。数メートル、5分ほどの付き合いでした」
――「落ちんかったら100円やで！」という場面が印象的でしたが、カエルへの愛着はいかがでしたか？
「後から動画を見直し、動きの可愛さや色の美しさを再認識しました。再会したら出演料100円を渡したいです」
――チャームポイントと驚かされた行動は？
「チャームポイントは絶対落ちない意思の現れた手足の指。驚いたのは前輪からなかなか逃げなかったことです。その結果この撮影に至りました」
――印象に残ったコメントや新たな発見はありましたか？
「『カエルって関西弁のイメージある』というコメントが1番刺さりました。確かに私もそう思います。面白い事実としては、このリールからフォローしてくれた方も沢山いましたが、普段は『竹仮面』の投稿が多いので、なんか違うって感じた方はすぐフォローを外されます。そりゃそうですよね」
【写真】タイヤが回ったら？ 華麗にかわすカエル
――カエルを見つけた瞬間、どのようなお気持ちでしたか？
――その後カエルはどこまで移動したのでしょうか？
「出かけ先まで連れて行きたかったのですがすぐ引き返しました。数メートル、5分ほどの付き合いでした」
――「落ちんかったら100円やで！」という場面が印象的でしたが、カエルへの愛着はいかがでしたか？
「後から動画を見直し、動きの可愛さや色の美しさを再認識しました。再会したら出演料100円を渡したいです」
――チャームポイントと驚かされた行動は？
「チャームポイントは絶対落ちない意思の現れた手足の指。驚いたのは前輪からなかなか逃げなかったことです。その結果この撮影に至りました」
――印象に残ったコメントや新たな発見はありましたか？
「『カエルって関西弁のイメージある』というコメントが1番刺さりました。確かに私もそう思います。面白い事実としては、このリールからフォローしてくれた方も沢山いましたが、普段は『竹仮面』の投稿が多いので、なんか違うって感じた方はすぐフォローを外されます。そりゃそうですよね」