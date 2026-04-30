茨城・水戸駅直結の屋上に“お祭り×BBQ”空間が誕生！　4月8日ニューオープン

スタンドケイがプロデュースする「お祭りBBQビアガーデン 水戸エクセル屋台村」が4月8日、茨城県・水戸駅直結の商業施設「水戸エクセル」屋上にオープンしました。

同施設のコンセプトは、

“都心のアウトドア空間でお祭り＆BBQ気分を満喫！”

夕焼けに染まる空、ふと漂う香ばしい匂い、賑やかな笑い声。そんな“お祭りの記憶”を、現代の都市空間に再現しました。

水戸の街を一望できる開放的なロケーションの中で、本格BBQと縁日屋台の楽しさが交差する、これまでにない体験型ビアガーデンです。

■“懐かしいのに新しい”屋上のお祭り空間

屋上に広がるのは、どこか心をくすぐるお祭りの風景。焼きたての肉がジュウと音を立て、たこ焼きやからあげの香りがふわっと広がる。

ポテト、わたあめ、ポップコーン--

思わず手が伸びる屋台グルメが並び、気づけば童心に戻ってしまうような時間が流れます。

さらに、射的や輪投げ、スマートボールなど、大人もつい夢中になる縁日コンテンツも用意。食べて、遊んで、笑って過ごすひとときが、特別な思い出へと変わります。

■“何も持たずに行ける”非日常体験

同施設では、食材や機材の準備は一切不要。手ぶらで訪れて、そのままBBQを楽しめる気軽さも魅力です。

厳選された食材と豊富なドリンク飲み放題で、仲間や家族、大切な人との時間をゆったりと過ごせます。

また、水戸駅直結という抜群のアクセスに加え、テント完備の全天候型屋上空間のため、強い日差しや急な雨の日でも、天候を気にせず快適に“お祭り気分”を楽しめます。

（※強風・荒天時は、安全面を考慮し営業を中止する場合があります。）

■コース概要

すべてのコースに屋台メニュー食べ放題付き。

・定番BBQと屋台食べ放題コース［2時間制］

アルコール&ソフトドリンク飲み放題：5,500円

ソフトドリンク飲み放題：4,950円

※ BBQは食べ放題ではありません。

・豪華BBQと屋台食べ放題コース［2時間制］

アルコール&ソフトドリンク飲み放題：7,150円

ソフトドリンク飲み放題：6,600円

※ BBQは食べ放題ではありません。

・お気軽屋台食べ放題コース［90分制］

アルコール&ソフトドリンク飲み放題：5,060円

ソフトドリンク飲み放題：4,510円

・キッズコース（屋台メニュー食べ放題）［2時間制］

ソフトドリンク飲み放題：2,200円

※ 保護者が90分制の場合は、90分制となります。

忙しい日常のすぐそばに、ふと立ち寄れる“非日常”を。

水戸駅の上で過ごす時間が、誰かにとっての「忘れられない思い出」になりますように。

■開催概要

（1）実施期間 2026年4月8日〜

（2）営業時間 ※事前にWEB予約が必要です。

‐ 平日：16:00‐22:00（最終受付20:00 ラストオーダー21:00）

‐ 土日祝：11:00-22:00（最終受付20:00 ラストオーダー21:00）

＜予約WEBサイト＞

https://bbq.urban-earth.jp/mito-excel/

＜場所＞

所在地：茨城県水戸市宮町1-1-1 水戸エクセル屋上

アクセス：JR水戸駅直結

問合せ：080-4463-8577（スタンドケイ）

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