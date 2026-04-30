“天空のサウナ”サバンナ箱根、MIC FIELD×LANDROOTSでブランド強化へ

クリエイティブプロデュースを手がけるMIC FIELDはこのほど、アウトドアサウナ事業を展開するLANDROOTSと業務提携を締結しました。

同提携により、LANDROOTSが展開する第一拠点「サバンナ箱根」において、それぞれの強みを活かし、ブランド価値の最大化を共に実現していきます。

■【業務提携の背景：自然と人をつなぐ体験価値の最大化へ】

近年、心身のリフレッシュやウェルネス志向の高まりを背景に、サウナやアウトドア体験への関心が高まっています。一方で、単なる施設提供にとどまらず、訪れる人の記憶に残る“体験価値”の設計や発信が重要視されています。

こうした背景のもと、MIC FIELDは「場・人・時間に宿る感覚をすくい上げ、体験や空間、写真・映像として色にする」クリエイティブスタジオとして、ブランドや体験の価値設計を強みとしています。

同提携により、LANDROOTSが掲げる「自然に還る場所を、すべての人に。」という思想と、MIC FIELDの体験設計・表現力を掛け合わせることで、サバンナ箱根のブランド価値を最大化し、より多くの人に“自然と向き合う体験”を届けていきます。

■【サバンナ箱根について】

“自然とあそぶ、天空のサウナ”

サバンナ箱根は、都心から約60分の箱根・小田原の高台に誕生した、完全予約制のプライベートテントサウナ施設。空が近く、風が抜け、夜には小田原の街明かりが広がる展望デッキで、薪の炎と自然の音に包まれる時間を提供します。

日常のストレスを解き放ち、本来の自分に戻るための場所として、自然と一体になる体験を提供しています。

■【今後の取り組み】

同提携においてMIC FIELDは、サバンナ箱根のブランド構築において以下の領域を中心に伴走していきます。

・コンセプト設計およびブランド戦略立案

・ビジュアル制作（写真・映像）

・SNS運用および発信設計

・体験・空間価値のデザイン

単なるプロモーションにとどまらず、「訪れる前から体験が始まり、訪れた後も記憶に残る」ブランドづくりを目指します。

（エボル）