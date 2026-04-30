武者陵司「国際収支と国際分業の現段階（1）」
なぜトランプ政権は軍事力行使を強めているのか
―工業力から金融力へ、中国のプレゼンスの高まり―
（1）軍事力行使を強めるトランプ政権
トランプ米政権が軍事力行使を強めている。その強引な姿勢が、中国やグローバルサウスの反発のみならず、欧州諸国の対米批判と同盟の絆の弱体化をもたらしている。この好戦性は、トランプ政権の対中政策が平和共存へとシフトしたことを考えると意外である。
第一次トランプ政権の対中政策は、中国共産党体制への批判を強めつつ、圧力を重視する強硬なものであった。しかし、エルブリッジ・コルビー国防次官らが中心的役割を果たしているとされる第二次トランプ政権の対中政策は、中国のアジア覇権を阻止するという大目的を堅持しつつ、全面対決を避けて競争を管理するという現実主義に舵が切られた。実際、昨年10月の韓国慶州での米中会談では、トランプ氏は米中を「G2」と称して、中国を米国とともに世界秩序を担う図抜けた存在であることを初めて認めた。
2025年12月に公表された「国家安全保障戦略」（2025NSS）では、対中批判がほぼ消えたことを多くの専門家が指摘していた。その直後のベネズエラ、イランでの軍事作戦は大変に意外性があった。ベネズエラ作戦はNSSで強調した新モンロー主義で正当化できるとしても、イランは東半球であり、米国が自らの防衛線と認識する周縁圏、外延圏とは到底言えない。空母打撃群2隻を動員しての斬首作戦は、多くの人々にとって受け入れがたいものであっただろう。それに続いて語られているキューバのレジーム転換作戦も、軍事力を誇示したものになる。明らかに国際法や国際組織の規範を超え、武力行使に傾斜している。
このトランプ政権の好戦性の高まりの背景には、工業力に続き国際金融力においても中国のプレゼンスが急速に高まり、米国はもはや経済外的威力に頼らざるを得ない現実がある。
（2）2025年の驚きは工業力の中国支配、2026年の驚きは金融の中国支配力
我々が中国の工業力のプレゼンスを思い知らされたのはわずか1年前であったが、2025年を通して中国の工業力の存在感は一段と高まった。貿易黒字は1兆1889億ドルと世界GDP（国内総生産）比1％の巨額に達した。特に顕著なのは自動車で、EV（電気自動車）を押し立てて世界最大の自動車生産国、自動車輸出国になった。昨年4月のストラテジーブレティン第376号「激変する米中の国際収支勘定―トランプ政権世界戦略大転換の真因―」で、中国の世界工業生産シェアが市場為替レートベースで3割強、購買力平価ベースで4割に達したことを報告したが、この事実は多くの読者やメディアに驚きをもって受けとめられた。
2026年も昨年と同様に、中国のプレゼンス増大を思い知らされている。それは中国の国際金融力の高まりである。中国は巨額の貿易黒字により、旅行収支主体のサービス収支のマイナスを差し引いた経常収支も7350億ドル、前年比59.0％の急増となった。経常黒字の2023年2570億ドル、2024年4623億ドル、2025年7350億ドルへの増加は地殻変動的ともいえる変化である。
この大幅な経常黒字により、中国の国際金融力が著しく高まっている。10年前のチャイナショック時までの中国は経常黒字をそのまま米国国債購入に充当し、外貨準備を積み上げていた。換言すれば、貿易で稼いだドルはそのまま米国に預けていた。しかし、コロナ禍以降、貿易で稼いだ巨額のドル資金を使って、対外証券投資、対外融資、対外貸付を急増させている。この金融力を使って、王毅外相は頻繁に諸国を歴訪し、グローバルサウスへの影響力を強めている。台湾の頼清徳総統がアフリカ訪問を断念した背景には、自国上空の台湾機飛行を拒否した諸国の存在があり、中国の威圧力の強さを感じさせる。
―工業力から金融力へ、中国のプレゼンスの高まり―
（1）軍事力行使を強めるトランプ政権
トランプ米政権が軍事力行使を強めている。その強引な姿勢が、中国やグローバルサウスの反発のみならず、欧州諸国の対米批判と同盟の絆の弱体化をもたらしている。この好戦性は、トランプ政権の対中政策が平和共存へとシフトしたことを考えると意外である。
第一次トランプ政権の対中政策は、中国共産党体制への批判を強めつつ、圧力を重視する強硬なものであった。しかし、エルブリッジ・コルビー国防次官らが中心的役割を果たしているとされる第二次トランプ政権の対中政策は、中国のアジア覇権を阻止するという大目的を堅持しつつ、全面対決を避けて競争を管理するという現実主義に舵が切られた。実際、昨年10月の韓国慶州での米中会談では、トランプ氏は米中を「G2」と称して、中国を米国とともに世界秩序を担う図抜けた存在であることを初めて認めた。
2025年12月に公表された「国家安全保障戦略」（2025NSS）では、対中批判がほぼ消えたことを多くの専門家が指摘していた。その直後のベネズエラ、イランでの軍事作戦は大変に意外性があった。ベネズエラ作戦はNSSで強調した新モンロー主義で正当化できるとしても、イランは東半球であり、米国が自らの防衛線と認識する周縁圏、外延圏とは到底言えない。空母打撃群2隻を動員しての斬首作戦は、多くの人々にとって受け入れがたいものであっただろう。それに続いて語られているキューバのレジーム転換作戦も、軍事力を誇示したものになる。明らかに国際法や国際組織の規範を超え、武力行使に傾斜している。
このトランプ政権の好戦性の高まりの背景には、工業力に続き国際金融力においても中国のプレゼンスが急速に高まり、米国はもはや経済外的威力に頼らざるを得ない現実がある。
（2）2025年の驚きは工業力の中国支配、2026年の驚きは金融の中国支配力
我々が中国の工業力のプレゼンスを思い知らされたのはわずか1年前であったが、2025年を通して中国の工業力の存在感は一段と高まった。貿易黒字は1兆1889億ドルと世界GDP（国内総生産）比1％の巨額に達した。特に顕著なのは自動車で、EV（電気自動車）を押し立てて世界最大の自動車生産国、自動車輸出国になった。昨年4月のストラテジーブレティン第376号「激変する米中の国際収支勘定―トランプ政権世界戦略大転換の真因―」で、中国の世界工業生産シェアが市場為替レートベースで3割強、購買力平価ベースで4割に達したことを報告したが、この事実は多くの読者やメディアに驚きをもって受けとめられた。
2026年も昨年と同様に、中国のプレゼンス増大を思い知らされている。それは中国の国際金融力の高まりである。中国は巨額の貿易黒字により、旅行収支主体のサービス収支のマイナスを差し引いた経常収支も7350億ドル、前年比59.0％の急増となった。経常黒字の2023年2570億ドル、2024年4623億ドル、2025年7350億ドルへの増加は地殻変動的ともいえる変化である。
この大幅な経常黒字により、中国の国際金融力が著しく高まっている。10年前のチャイナショック時までの中国は経常黒字をそのまま米国国債購入に充当し、外貨準備を積み上げていた。換言すれば、貿易で稼いだドルはそのまま米国に預けていた。しかし、コロナ禍以降、貿易で稼いだ巨額のドル資金を使って、対外証券投資、対外融資、対外貸付を急増させている。この金融力を使って、王毅外相は頻繁に諸国を歴訪し、グローバルサウスへの影響力を強めている。台湾の頼清徳総統がアフリカ訪問を断念した背景には、自国上空の台湾機飛行を拒否した諸国の存在があり、中国の威圧力の強さを感じさせる。