30日10時現在の日経平均株価は前営業日比545.37円（-0.91％）安の5万9372.09円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は255、値下がりは1286、変わらずは27と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は200.33円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が79.65円、フジクラ <5803>が54.91円、豊田通商 <8015>が42.44円、コナミＧ <9766>が27.49円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を126.46円押し上げている。次いでイビデン <4062>が41.90円、キオクシア <285A>が38.72円、信越化 <4063>が34.53円、味の素 <2802>が18.84円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は金属製品、食料、海運の3業種にとどまっている。値下がり1位は陸運で、以下、銀行、その他金融、建設、電気・ガス、非鉄金属と並ぶ。



※10時0分2秒時点



株探ニュース