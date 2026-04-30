米ツアーを続けるBTSが、次の公演地のテキサス州エルパソ郡委員会から「貴重な友人」を意味する「Estimado Amigo」賞を受賞した。

28日に3回のタンパ公演を終え、5月2、3日にエルパソ公演を開催する。韓国メディアのスポーツ東亜は30日「同地で国賓級の歓迎でBTSを迎える」と報じた。

同委員会は公演日の5月2、3日を「El Paso BTS Weekend」と宣言する決議案を承認した。BTSの公演が、地域観光の活性化などの向上に寄与したことを評価。主要公演地として注目させることに貢献した点なども高く評価した。エルパソ観光機関は、2日間、BTSがもたらす地域の経済効果は7500万ドル（約116億円）に上ると見込んだ。

一方、3月20日にリリースした「ARIRANG（アリラン）」は、米ビルボードをはじめとするグローバル音楽市場で圧倒的な長期ヒットを続けている。28日に発表されたビルボード最新チャート（5月2日付）によると、タイトル曲「SWIM」は「グローバル（米国除く）」で2位、「グローバル200」で3位となり、発売から5週連続でトップ3に入った。収録曲14曲のうち、鐘の音が響くイントロ曲以外の13曲がグローバルチャートインしている。

他に日本や欧州でもヒットが続いている。オリコン「週間デジタルアルバムランキング」（5月4日付）で5週1位。イタリア（FIMI）とスペイン（EPDM）では、それぞれゴールド認証、フランス（SNEP）では10万枚以上の販売実績を示すプラチナ認証を取得した。