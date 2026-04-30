「脈なしだわ」海外男性への思い込み──“言葉にしない本音”にハッとした

皆さんは、テレビや映画の影響で「こういうものだ」と思い込んでしまった経験はありませんか。それが実体験によって覆されたなんてこともありますよね。今回は、筆者の友人Y子が体験した“思い込み”がやさしく更新されたエピソードをご紹介します。

海外ドラマの影響から作られた理想像

Y子は30代の会社員で、休日に海外ドラマを観ることが趣味。作中に登場する男性たちは、愛情表現がストレートでロマンチックな言葉を惜しみなく伝えています。サプライズやスキンシップも自然で、「海外の男性は積極的で分かりやすい」というイメージが、Y子の中でいつの間にか当たり前になっていました。

理想と現実のギャップに戸惑う

そんなある日、Y子は仕事を通じて海外の男性と出会います。穏やかで誠実な人柄に惹かれ、やがて友人関係へと発展。何度か食事に行くうちに、Y子は「できればこのまま交際に進みたい」と感じるようになりました。しかし、関係はなかなか進展しません。彼は優しいものの、ドラマのように情熱的な言葉をかけてくることもなく、距離の詰め方もとても慎重でした。その様子に、Y子は次第に「もしかして私は好かれていないのでは」と不安を抱くようになります。